https://sputniknews.com.tr/20230830/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-yari-finale-yukseldi-1075059132.html

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale yükseldi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale yükseldi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye a milli kadın voleybol takımı

spor

türkiye

voleybol

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2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan dev müsabakada, Ay-yıldızlı ekibimiz ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları, 2. seti ise 25-22'lik skorla kazandı.3. sette de rakibine göz açtırmayan Filenin Sultanları, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yari finale yükseldi.Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

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türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye, voleybol