TEKNOFEST Ankara'da kapılarını ziyaretçilerine açtı: Binlerce kişi akın etti

© AA / Osmancan Gürdoğan Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, bakanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleşiyor.