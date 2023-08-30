TEKNOFEST Ankara'da kapılarını ziyaretçilerine açtı: Binlerce kişi akın etti

© AA / Osmancan Gürdoğanİlk kez 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST'in bu yıl toplamda 8'incisi düzenleniyor.
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© AA / Osmancan Gürdoğan
İlk kez 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST'in bu yıl toplamda 8'incisi düzenleniyor.
© AA / Mustafa ÇiftçiHavacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.
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© AA / Mustafa Çiftçi
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.
© AA / Osmancan GürdoğanFestival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, bakanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleşiyor.
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© AA / Osmancan Gürdoğan
Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, bakanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleşiyor.
© AA / Aytaç Ünal30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşandığı festivalde paraşüt eğitimi amacıyla kullanılan uçuş simülasyonu ilgi görüyor.
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© AA / Aytaç Ünal
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşandığı festivalde paraşüt eğitimi amacıyla kullanılan uçuş simülasyonu ilgi görüyor.
© AA / Mustafa ÇiftçiDikey rüzgar tünelinde insanlara yerdeyken uçuş deneyiminin nasıl aktarılabileceğinin eğitimi veriliyor, ziyaretçilere genellikle saatte 200 kilometre hızla rüzgarda uçuş deneyimi yaşatılıyor.
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© AA / Mustafa Çiftçi
Dikey rüzgar tünelinde insanlara yerdeyken uçuş deneyiminin nasıl aktarılabileceğinin eğitimi veriliyor, ziyaretçilere genellikle saatte 200 kilometre hızla rüzgarda uçuş deneyimi yaşatılıyor.
© AA / Muhammed Selim KorkutataSimülasyon hakkında bilgi veren yetkililer, dikey rüzgar tünelinin yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretildiğini ifade ederek günlük olarak yaklaşık 80 kişiye hizmet verebileceklerini anlattılar.
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© AA / Muhammed Selim Korkutata
Simülasyon hakkında bilgi veren yetkililer, dikey rüzgar tünelinin yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretildiğini ifade ederek günlük olarak yaklaşık 80 kişiye hizmet verebileceklerini anlattılar.
© AA / Muhammed Selim KorkutataSimülasyon hakkında bilgi veren yetkililer, dikey rüzgar tünelinin yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretildiğini ifade ederek günlük olarak yaklaşık 80 kişiye hizmet verebileceklerini anlattılar.
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© AA / Muhammed Selim Korkutata
Simülasyon hakkında bilgi veren yetkililer, dikey rüzgar tünelinin yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretildiğini ifade ederek günlük olarak yaklaşık 80 kişiye hizmet verebileceklerini anlattılar.
© AA / Mustafa ÇiftçiJandarma Genel Komutanlığı tarafından TEKNOFEST için emniyet kemeri simülasyonu da hazırlandı.
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© AA / Mustafa Çiftçi
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından TEKNOFEST için emniyet kemeri simülasyonu da hazırlandı.
© AA / Mustafa ÇiftçiTünel, insanların ekoloji ve küresel ısınmanın dünyaya olan etkileri konusunda bilinç kazanmalarını sağlıyor.
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© AA / Mustafa Çiftçi
Tünel, insanların ekoloji ve küresel ısınmanın dünyaya olan etkileri konusunda bilinç kazanmalarını sağlıyor.