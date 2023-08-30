https://sputniknews.com.tr/20230830/suudi-arabistanda-3-milyondan-fazla-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1075063710.html

Suudi Arabistan’da 3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi Arabistan’da 3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi yetkililer, Riyad bölgesinde 3 milyondan fazla narkotik hapın ele geçirildiğini duyurdu. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T23:23+0300

2023-08-30T23:23+0300

2023-08-30T23:30+0300

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Suudi Arabistan'da Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Sözcüsü Binbaşı Marvan El Hazmi, Krallığın güvenliğini ve gençliğini hedef alan uyuşturucu kaçakçılığı ve dağıtım ağlarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 3 milyon 426 bin metamfetamin hapının ele geçirildiğini açıkladı.El Hazmi, hapların Riyad bölgesinde bir kargo sevkiyatı içinde bulunduğunu anlattı.Operasyon kapsamında biri Suriye uyruklu, diğeri 3’ü Yemen uyruklu 4 kişinin yakalandığını duyuran El Hazmi, sanıkların, yasal işlemler başlatılmak üzere Başsavcılığa sevk edildiğini söyledi.

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suudi, suudi arabistan, ortadoğu, uyuşturucu