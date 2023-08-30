https://sputniknews.com.tr/20230830/suudi-arabistanda-3-milyondan-fazla-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1075063710.html
Suudi Arabistan’da 3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
Suudi Arabistan’da 3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
Suudi yetkililer, Riyad bölgesinde 3 milyondan fazla narkotik hapın ele geçirildiğini duyurdu. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T23:23+0300
2023-08-30T23:23+0300
2023-08-30T23:30+0300
dünya
suudi
suudi arabistan
ortadoğu
uyuşturucu
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Suudi Arabistan'da Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Sözcüsü Binbaşı Marvan El Hazmi, Krallığın güvenliğini ve gençliğini hedef alan uyuşturucu kaçakçılığı ve dağıtım ağlarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 3 milyon 426 bin metamfetamin hapının ele geçirildiğini açıkladı.El Hazmi, hapların Riyad bölgesinde bir kargo sevkiyatı içinde bulunduğunu anlattı.Operasyon kapsamında biri Suriye uyruklu, diğeri 3’ü Yemen uyruklu 4 kişinin yakalandığını duyuran El Hazmi, sanıkların, yasal işlemler başlatılmak üzere Başsavcılığa sevk edildiğini söyledi.
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suudi, suudi arabistan, ortadoğu, uyuşturucu
suudi, suudi arabistan, ortadoğu, uyuşturucu
Suudi Arabistan’da 3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
23:23 30.08.2023 (güncellendi: 23:30 30.08.2023) Abone ol
Suudi yetkililer, Riyad bölgesinde 3 milyondan fazla narkotik hapın ele geçirildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan'da Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Sözcüsü Binbaşı Marvan El Hazmi, Krallığın güvenliğini ve gençliğini hedef alan uyuşturucu kaçakçılığı ve dağıtım ağlarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 3 milyon 426 bin metamfetamin hapının ele geçirildiğini açıkladı.
El Hazmi, hapların Riyad bölgesinde bir kargo sevkiyatı içinde bulunduğunu anlattı.
Operasyon kapsamında biri Suriye uyruklu, diğeri 3’ü Yemen uyruklu 4 kişinin yakalandığını duyuran El Hazmi, sanıkların, yasal işlemler başlatılmak üzere Başsavcılığa sevk edildiğini söyledi.