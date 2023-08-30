https://sputniknews.com.tr/20230830/rusya-tarihinde-bir-ilk-moskova-hayvanat-bahcesinde-dev-panda-yavrusu-dunyaya-geldi-1075059168.html

Rusya tarihinde bir ilk: Moskova Hayvanat Bahçesi'nde dev bir pandanın yavrusu dünyaya geldi

Rusya tarihinde bir ilk: Moskova Hayvanat Bahçesi'nde dev bir pandanın yavrusu dünyaya geldi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova Hayvanat Bahçesi'nde bir dev pandanın doğum yaptığını ve bunun Rusya tarihinde bir ilk olduğunu ifade etti. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T19:43+0300

2023-08-30T19:43+0300

2023-08-30T19:45+0300

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panda

yavru panda

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Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan dev pandalara Moskova'da yeni bir üye katıldı.Telegram hesabından açıklama yapan Sobyanin, "Moskova Hayvanat Bahçesi'nde Rusya tarihinde ilk kez bir dev panda yavrusu dünyaya geldi. Bu, eşsiz ve çok nadir olay, uzmanlarımızın ve Çinli meslektaşlarımızın koordineli çalışmasının sonucu" ifadelerini kullandı.Yavru pandayı dünyaya getiren Ru Yi ve Ding Ding adlı dev pandaların 2019 yılında Pekin tarafından Rusya-Çin diplomatik ilişkilerinin 70. yıldönümü onuruna verildiğini belirten Sobyanin, hayvanları başka bir ülkeye vermenin büyük güvenin işareti olduğunun altını çizdi.Bu yıl ilkbaharda tanışan pandaların üreme sürecinin kontrolü için Çin'den bir uzman geldiğini anlatan Sobyanin, "Yavru pandanın dünyaya gelmesi, Rusya ve tüm dünya doğal yaşamı koruma topluluğu için önemli bir olay" diye ekledi.Ru Yi ve Ding Ding, Nisan 2019'da Moskova'ya gönderilmiş, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Haziran 2019'da Moskova Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret ederek, nisan ayında Çin’den gönderilen Ru Yi ve Ding Ding isimli iki dev pandanın yerleştirildiği alanın açılışını yapmıştı.Çin’in ortak bir araştırma projesi kapsamında gönderdiği pandalar 15 yıl boyunca Rusya’da kalacak fakat Çin’e ait olmaya devam edecekler. Dünyaya gelen yavru pandalar Çin’e ait sayılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20190606/putin-ile-si-moskova-hayvanat-bahcesinde-cinin-hediye-ettigi-pandalari-ziyaret-etti-1039257102.html

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