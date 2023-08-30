https://sputniknews.com.tr/20230830/rusya-ekonomisi-yilin-ilk-yarisinda-yuzde-16-buyudu-1075063198.html

Rusya ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 1.6 büyüdü

Rusya ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 1.6 büyüdü

Rusya İstatistik Kurumu Rosstat’ın raporuna göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk yarısında yüzde 1.6 oranında büyüme sergiledi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T22:36+0300

2023-08-30T22:36+0300

2023-08-30T22:36+0300

ekonomi

rusya

ekonomi

işsizlik

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Rosstat’ın raporunda, elde edilen rakamın, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın yüzde 1.4’lük büyüme tahmininden daha iyi çıktığı belirtildi.Daha önce Rusya ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 1.8’lik küçülmenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 4.9 büyüdüğü bildirilmişti.Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov geçen haftaki açıklamasında, 2023’te büyümenin yüzde 2.5 olarak gerçekleşebileceği tahmininde bulunmuştu.İşsizlik tarihin en düşük seviyesindeRosstat’ın raporunda, “Temmuz 2023'te, 15 yaş ve üzeri 2,3 milyon kişi işsiz olarak sınıflandırıldı (Uluslararası Çalışma Örgütü metodolojisine göre). 15 yaş ve üzeri nüfusta işsizlik oranı Temmuz 2023'te yüzde 3 olarak gerçekleşti (mevsimsel faktörler dahil)” ifadesine yer verildi.Önceki en düşük seviye, işsizlik oranının yüzde 3.1 seviyesinde gerçekleştiği Haziran ayında tespit edilmişti.Bununla birlikte devlet istihdam servislerine başvuran kişi sayısının 600 bin olduğu, aralarından 400 binin işsizlik maaşı aldığı ifade edildi.

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