https://sputniknews.com.tr/20230830/rus-uzman-lavrov-ile-fidannin-ayrintili-olarak-ele-alacagi-pek-cok-konu-var-1075055649.html

Rus uzman: Lavrov ile Fidan’nın ayrıntılı olarak ele alacağı pek çok konu var

Rus uzman: Lavrov ile Fidan’nın ayrıntılı olarak ele alacağı pek çok konu var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirerek Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceği açıklandı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T17:18+0300

2023-08-30T17:18+0300

2023-08-30T17:18+0300

görüş

ukrayna

ukrayna krizi

tahıl

rusya

türkiye

hakan fidan

sergey lavrov

görüşme

ikili görüşme

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Bakanların başta Ukrayna, Suriye, Libya, Transkafkasya olmak üzere ikili ve uluslararası gündemdeki pek çok konunun yanı sıra enerji sektöründeki stratejik projelerin uygulanması bağlamında Rusya-Türkiye ikili işbirliğinin durumunu ele almaları bekleniyor.Moskova'da gerçekleşecek görüşmelerden ne beklenmeli?Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Enstitüsü (IMEMO RAN) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi kıdemli araştırma görevlisi Doç. İrina Svistunova görüşmeye dair düşüncelerini Sputnik’e değerlendirdi.Svistunova şu ifadeleri kullandı:Yarınki görüşmede tarafların esas olarak tahıl anlaşmasının devam ettirilmesi konusuna odaklanacaklarını belirten uzman, “Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin gündemindeki en önemli konu, Batı ülkeleri tarafından şartları ihlal edilen tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması beklentisidir. Moskova ve Ankara'nın, tahılın büyük kısmının, dünya gıda ticaretini kısıtlayan yaptırımlar uygulayan Avrupa ülkelerinin pazarlarına değil, gelişmekte olan yoksul ülkelere gönderilmesi gerektiği konusunda ortak bir görüşe sahip olduğu biliniyor” değerlendirmesinde bulundu.Diplomatların tahıl anlaşmasının yanı sıra ikili, bölgesel ve uluslararası gündemde yer alan oldukça geniş bir yelpazedeki diğer konuları da ele alacaklarını vurgulayan Rus uzman şöyle devam etti:

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ukrayna

rusya

suriye

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