https://sputniknews.com.tr/20230830/rus-uzman-lavrov-ile-fidannin-ayrintili-olarak-ele-alacagi-pek-cok-konu-var-1075055649.html
Rus uzman: Lavrov ile Fidan’nın ayrıntılı olarak ele alacağı pek çok konu var
Rus uzman: Lavrov ile Fidan’nın ayrıntılı olarak ele alacağı pek çok konu var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirerek Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceği açıklandı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T17:18+0300
2023-08-30T17:18+0300
2023-08-30T17:18+0300
görüş
ukrayna
ukrayna krizi
tahıl
rusya
türkiye
hakan fidan
sergey lavrov
görüşme
ikili görüşme
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Bakanların başta Ukrayna, Suriye, Libya, Transkafkasya olmak üzere ikili ve uluslararası gündemdeki pek çok konunun yanı sıra enerji sektöründeki stratejik projelerin uygulanması bağlamında Rusya-Türkiye ikili işbirliğinin durumunu ele almaları bekleniyor.Moskova'da gerçekleşecek görüşmelerden ne beklenmeli?Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Enstitüsü (IMEMO RAN) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi kıdemli araştırma görevlisi Doç. İrina Svistunova görüşmeye dair düşüncelerini Sputnik’e değerlendirdi.Svistunova şu ifadeleri kullandı:Yarınki görüşmede tarafların esas olarak tahıl anlaşmasının devam ettirilmesi konusuna odaklanacaklarını belirten uzman, “Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin gündemindeki en önemli konu, Batı ülkeleri tarafından şartları ihlal edilen tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması beklentisidir. Moskova ve Ankara'nın, tahılın büyük kısmının, dünya gıda ticaretini kısıtlayan yaptırımlar uygulayan Avrupa ülkelerinin pazarlarına değil, gelişmekte olan yoksul ülkelere gönderilmesi gerektiği konusunda ortak bir görüşe sahip olduğu biliniyor” değerlendirmesinde bulundu.Diplomatların tahıl anlaşmasının yanı sıra ikili, bölgesel ve uluslararası gündemde yer alan oldukça geniş bir yelpazedeki diğer konuları da ele alacaklarını vurgulayan Rus uzman şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230830/kievin-kirim-saldirisi-soylemine-turkiyedeki-kirimlilardan-yanit-batililarin-son-cirpinislari-1075048080.html
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, rusya, türkiye, hakan fidan, sergey lavrov, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, suriye
ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, rusya, türkiye, hakan fidan, sergey lavrov, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, suriye
Rus uzman: Lavrov ile Fidan’nın ayrıntılı olarak ele alacağı pek çok konu var
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Özel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirerek Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceği açıklandı.
Bakanların başta Ukrayna, Suriye, Libya, Transkafkasya olmak üzere ikili ve uluslararası gündemdeki pek çok konunun yanı sıra enerji sektöründeki stratejik projelerin uygulanması bağlamında Rusya-Türkiye ikili işbirliğinin durumunu ele almaları bekleniyor.
Moskova'da gerçekleşecek görüşmelerden ne beklenmeli?
Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Enstitüsü (IMEMO RAN) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi kıdemli araştırma görevlisi Doç. İrina Svistunova görüşmeye dair düşüncelerini Sputnik’e değerlendirdi.
Svistunova şu ifadeleri kullandı:
“Rusya ve Türkiye Dışişleri bakanlarının görüşmesi ve yakında yapılması planlanan iki ülke liderinin buluşması, öncelikle uluslararası durumun tüm zorluklarına rağmen, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu ve diyalog ve işbirliğine olan ilgilerini ortaya koyuyor. Kuşkusuz, Türkiye'nin Rus karşıtı yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesi olması, Rusya açısından önemli bir dış politika başarısı ve yıllarca süren ciddi diplomatik çalışmaların sonucudur.”
Yarınki görüşmede tarafların esas olarak tahıl anlaşmasının devam ettirilmesi konusuna odaklanacaklarını belirten uzman, “Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin gündemindeki en önemli konu, Batı ülkeleri tarafından şartları ihlal edilen tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması beklentisidir. Moskova ve Ankara'nın, tahılın büyük kısmının, dünya gıda ticaretini kısıtlayan yaptırımlar uygulayan Avrupa ülkelerinin pazarlarına değil, gelişmekte olan yoksul ülkelere gönderilmesi gerektiği konusunda ortak bir görüşe sahip olduğu biliniyor” değerlendirmesinde bulundu.
Diplomatların tahıl anlaşmasının yanı sıra ikili, bölgesel ve uluslararası gündemde yer alan oldukça geniş bir yelpazedeki diğer konuları da ele alacaklarını vurgulayan Rus uzman şöyle devam etti:
“Elbette Rusya ve Türkiye’nin görüşeceği tek konu tahıl anlaşması değil. Her iki taraf da, Rus gazının diğer ülke pazarlarına ulaştırılacağı bir gaz merkezinin Türkiye'de kurulmasına yönelik projenin hayata geçirilmesine büyük önem veriyor. İki ülkenin aynı zamanda dünyanın çeşitli bölgelerinde pek çok ortak çıkarları ve işbirliği alanı bulunuyor. Suriye, Libya ve Transkafkasya'daki durumun çözümüne ilişkin konuları ele almak gerekiyor. Moskova ve Ankara bu alanlarda uzun süredir başarılı bir işbirliği yürütüyor ve geniş bir işbirliği deneyimine sahipler. Yeni Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ayrıntılı olarak görüşeceği pek çok konu var.”