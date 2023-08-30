https://sputniknews.com.tr/20230830/rus-su-30-ucagi-karadenizde-zmeiniy-adasinin-dogusunda-ukrayna-ordusuna-ait-bir-botu-imha-etti-1075047544.html

Rus Su-30 uçağı, Karadeniz’de Zmeinıy Adası’nın doğusunda Ukrayna ordusuna ait bir botu imha etti

Rus Su-30 uçağı, Karadeniz’de Zmeinıy Adası’nın doğusunda Ukrayna ordusuna ait bir botu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Donanmasına ait bir Su-30 avcı uçağının Karadeniz’de Zmeinıy Adası’nın doğusunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir botu... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T13:27+0300

2023-08-30T13:27+0300

2023-08-30T13:27+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

insansız hava aracı (iha)

rusya

rusya savunma bakanlığı

vladislav şapşa

zmeinıy adası

saldırı

savunma

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün Karadeniz’de Zmeinıy Adası’nın (Yılan Adası) doğusunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir botun Rus Donanması'na ait bir Su-30 avcı uçağının mürettebatı tarafından personeli ile birlikte imha edildiği belirtildi.‘Kaluga Bölgesinde hava savunma sistemleri bir İHA’yı daha düşürdü’Diğer yandan Kaluga Valisi Vladislav Şapşa, dün gece yaşanan İHA saldırısının ardından bugün de Rus hava savunma sistemlerinin bölgedeki Dzerjinskiy ilçesinin hava sahasında bir insansız hava aracını daha düşürdüğünü, olay sonucunda yaralanan olmadığını ve tahribat oluşmadığını bildirdi.Telegram kanalından paylaşım yapan Şapşa, “Bugün, Dzerjinskiy ilçesinde bir İHA daha düşürüldü. İHA’nın enkazı yerleşim yerlerinin dışına düştü. Herhangi bir can kaybı olmadı, altyapıda hasar oluşmadı” bilgisini verdi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Moskova saati ile 02.00 (TSİ ile aynı) sularında Ukrayna’nın uçak tipi insansız hava aracı ile Rusya’daki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminin önlendiğini duyurmuştu.Şapşa, Suhiniç ilçesinde düşürülen uçak tipi İHA’nın yaralanmalara ya da altyapı hasarına yol açmadığını bildirmişti.‘Braynsk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA daha düşürüldü’Bir İHA’lı saldırı haberi de Braynsk bölgesinden geldi. Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda bölgedeki Rus hava savunma sistremlerinin Ukrayna’ya ait bir İHA’yı daha düşürdüklerini belirtti. Bogomaz, “Bir uçak tipi insansız hava aracı daha düşürüldü. Yaralanan olmadı, tahribat oluşmadı” ifadelerini kullandı. Vali, olay yerinde acil servislerin çalışma yaptığı bilgisini de verdi.Bogomaz daha önce dün gece ve bu sabah bölgede Ukrayna’ya ait 5 İHA’nın önlendiğini, İHA’lardan birinin Bryansk’taki televizyon kulesini hedef aldıklarını, bir tanesinin ise kentteki Soruşturma Komitesi binasının çatısında hasara yol açtığını bildirmişti.Ukrayna dün gece İHA’larla Rusya’daki tesislere kapsamlı bir saldırı girişiminde bulundu. Pskov kentinde havalimanı hedef alındı, saldırı sonucu tesiste yangın çıktı, İl-76 askeri nakliye uçakları hasar gördü.İHA’lardan biri Moskova bölgesindeki Ruzskiy ilçesinde önlendi. Ayrıca Ryazan bölgesinde ve Kaluga bölgesinin Suhiniç ilçesinde İHA’ların imha edildiği de bildirildi. Dzerjinskiy bölgesinde ise bir İHA boş bir petrol ürünleri deposuna isabet etti.

https://sputniknews.com.tr/20230830/rusya-savunma-bakanligi-pskov-bolgesindeki-havalimanina-duzenlenen-drone-saldirisini-puskurttu-1075036763.html

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