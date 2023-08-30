https://sputniknews.com.tr/20230830/putin-ve-erdoganin-4-eylulde-gorusecegine-yonelik-iddialara-peskov-birkac-gune-aciklama-yapacagiz-1075052147.html

Putin ve Erdoğan'ın 4 Eylül'de görüşeceğine yönelik iddialara Peskov: Birkaç güne açıklama yapacağız

Putin ve Erdoğan'ın 4 Eylül'de görüşeceğine yönelik iddialara Peskov: Birkaç güne açıklama yapacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya sunmayı planladığı güvenlik garantilerinde Rusya'nın endişelerinin gözetilmemesi halinde bunların... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T15:58+0300

2023-08-30T15:58+0300

2023-08-30T15:58+0300

dünya

dmitriy peskov

rusya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

insansız hava aracı (iha)

saldırı

ukrayna

ukrayna krizi

türkiye

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Batı'nın şu ana kadarki açıklamalarından ne tür güvenlik garantilerinden bahsedildiğini anlamalarının mümkün olmadığını belirten Peskov, "Bu bağlamda, bizim tarafımızdan güvenliğimiz hakkında defaatle dile getirilen endişelerin anıldığını veya onlara atıf yapıldığını bir kez dahi duymadık" dedi.Kremlin Sözcüsü, bu tür süreçlerin Rusya'nın güvenlik endişeleri gözetilmeden uygulanabilir olamayacağının altını çizdi.'Putin ve Erdoğan yakında Rusya'da görüşecek'Peskov, basın mensuplarının Türk basınında çıkan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de görüşeceği yönündeki haberleri anımsatması üzerinde "Görüşme yakında Rusya'da gerçekleşecek. Birkaç gün içinde resmi açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.'Rusya'ya yönelik İHA saldırıları Putin'e rapor ediliyor'Gece saatlerinde Pskov Havaalanı'na düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yapan Peskov, Rusya topraklarını hedef alan İHA saldırılarının Putin'e ivedilikle rapor edildiğini bildirdi.Kremlin Sözcüsü, Rus askeri uzmanların bu tür durumların gelecekte yaşanmaması için gerekli önlemleri almak amacıyla bu saldırıların nasıl düzenlendiğini analiz ettiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230830/rusya-disisleri-lavrov-ve-fidan-yarin-moskovada-bir-araya-gelecek-1075045424.html

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dmitriy peskov, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, insansız hava aracı (iha), saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, açıklama, moskova, soçi