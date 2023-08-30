https://sputniknews.com.tr/20230830/putin-ve-erdoganin-4-eylulde-gorusecegine-yonelik-iddialara-peskov-birkac-gune-aciklama-yapacagiz-1075052147.html
Putin ve Erdoğan'ın 4 Eylül'de görüşeceğine yönelik iddialara Peskov: Birkaç güne açıklama yapacağız
Putin ve Erdoğan'ın 4 Eylül'de görüşeceğine yönelik iddialara Peskov: Birkaç güne açıklama yapacağız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya sunmayı planladığı güvenlik garantilerinde Rusya'nın endişelerinin gözetilmemesi halinde bunların... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T15:58+0300
2023-08-30T15:58+0300
2023-08-30T15:58+0300
dünya
dmitriy peskov
rusya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
insansız hava aracı (iha)
saldırı
ukrayna
ukrayna krizi
türkiye
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Batı'nın şu ana kadarki açıklamalarından ne tür güvenlik garantilerinden bahsedildiğini anlamalarının mümkün olmadığını belirten Peskov, "Bu bağlamda, bizim tarafımızdan güvenliğimiz hakkında defaatle dile getirilen endişelerin anıldığını veya onlara atıf yapıldığını bir kez dahi duymadık" dedi.Kremlin Sözcüsü, bu tür süreçlerin Rusya'nın güvenlik endişeleri gözetilmeden uygulanabilir olamayacağının altını çizdi.'Putin ve Erdoğan yakında Rusya'da görüşecek'Peskov, basın mensuplarının Türk basınında çıkan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de görüşeceği yönündeki haberleri anımsatması üzerinde "Görüşme yakında Rusya'da gerçekleşecek. Birkaç gün içinde resmi açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.'Rusya'ya yönelik İHA saldırıları Putin'e rapor ediliyor'Gece saatlerinde Pskov Havaalanı'na düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yapan Peskov, Rusya topraklarını hedef alan İHA saldırılarının Putin'e ivedilikle rapor edildiğini bildirdi.Kremlin Sözcüsü, Rus askeri uzmanların bu tür durumların gelecekte yaşanmaması için gerekli önlemleri almak amacıyla bu saldırıların nasıl düzenlendiğini analiz ettiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230830/rusya-disisleri-lavrov-ve-fidan-yarin-moskovada-bir-araya-gelecek-1075045424.html
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dmitriy peskov, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, insansız hava aracı (iha), saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, açıklama, moskova, soçi
dmitriy peskov, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, insansız hava aracı (iha), saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, açıklama, moskova, soçi
Putin ve Erdoğan'ın 4 Eylül'de görüşeceğine yönelik iddialara Peskov: Birkaç güne açıklama yapacağız
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya sunmayı planladığı güvenlik garantilerinde Rusya'nın endişelerinin gözetilmemesi halinde bunların uygulanabilir olmayacağını belirtti.
Batı'nın şu ana kadarki açıklamalarından ne tür güvenlik garantilerinden bahsedildiğini anlamalarının mümkün olmadığını belirten Peskov, "Bu bağlamda, bizim tarafımızdan güvenliğimiz hakkında defaatle dile getirilen endişelerin anıldığını veya onlara atıf yapıldığını bir kez dahi duymadık" dedi.
Kremlin Sözcüsü, bu tür süreçlerin Rusya'nın güvenlik endişeleri gözetilmeden uygulanabilir olamayacağının altını çizdi.
'Putin ve Erdoğan yakında Rusya'da görüşecek'
Peskov, basın mensuplarının Türk basınında çıkan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de görüşeceği yönündeki haberleri anımsatması üzerinde "Görüşme yakında Rusya'da gerçekleşecek. Birkaç gün içinde resmi açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.
'Rusya'ya yönelik İHA saldırıları Putin'e rapor ediliyor'
Gece saatlerinde Pskov Havaalanı'na düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yapan Peskov, Rusya topraklarını hedef alan İHA saldırılarının Putin'e ivedilikle rapor edildiğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü, Rus askeri uzmanların bu tür durumların gelecekte yaşanmaması için gerekli önlemleri almak amacıyla bu saldırıların nasıl düzenlendiğini analiz ettiğinin altını çizdi.