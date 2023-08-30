https://sputniknews.com.tr/20230830/pakistanda-nakil-aracindan-kacan-aslan-panige-neden-oldu-1075034936.html
Pakistan’da nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu
Pakistan’da nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu
Pakistan’ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T01:51+0300
2023-08-30T01:51+0300
2023-08-30T01:51+0300
dünya
pakistan
asya
asya & pasifik
aslan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075034781_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f5be3e3142a45886c3959b800f5af179.jpg
Karaçi'de nakil aracından kaçan aslanın sokakta yürüdüğünü gören çevre sakinleri büyük panik yaşadı.Yaban Hayatı Koruma Şefi Javed Ahmed Mahar, bölge halkına paniğe kapılmamaları veya aslana yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.Mahar, aslanın evcilleştirildiğini, insanların yanında olmaya alışık olduğunu ve zarar verme potansiyelinin olmadığını ifade etti.Baş komiser Sheraz Nazir ise, hayvanın nakil aracıyla veterinere götürülürken kaçtığını ve başka bir aracın altına saklandığını söyledi.Bölgeyi kordon altına alan polis nakil aracının şoförünü ve aslan yetiştiricisini gözaltına alırken aslan yakalanarak Yaban Hayatı Koruma yetkililerine teslim edildi.
pakistan
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075034781_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_527afd5b7dd40121691a3e953d4aa1a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pakistan, asya, asya & pasifik, aslan
pakistan, asya, asya & pasifik, aslan
Pakistan’da nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu
Abone ol
Pakistan’ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu.
Karaçi'de nakil aracından kaçan aslanın sokakta yürüdüğünü gören çevre sakinleri büyük panik yaşadı.
Yaban Hayatı Koruma Şefi Javed Ahmed Mahar, bölge halkına paniğe kapılmamaları veya aslana yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Mahar, aslanın evcilleştirildiğini, insanların yanında olmaya alışık olduğunu ve zarar verme potansiyelinin olmadığını ifade etti.
Baş komiser Sheraz Nazir ise, hayvanın nakil aracıyla veterinere götürülürken kaçtığını ve başka bir aracın altına saklandığını söyledi.
Bölgeyi kordon altına alan polis nakil aracının şoförünü ve aslan yetiştiricisini gözaltına alırken aslan yakalanarak Yaban Hayatı Koruma yetkililerine teslim edildi.