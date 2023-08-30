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Pakistan’da nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu
Pakistan’da nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu
Pakistan’ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T01:51+0300
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Karaçi'de nakil aracından kaçan aslanın sokakta yürüdüğünü gören çevre sakinleri büyük panik yaşadı.Yaban Hayatı Koruma Şefi Javed Ahmed Mahar, bölge halkına paniğe kapılmamaları veya aslana yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.Mahar, aslanın evcilleştirildiğini, insanların yanında olmaya alışık olduğunu ve zarar verme potansiyelinin olmadığını ifade etti.Baş komiser Sheraz Nazir ise, hayvanın nakil aracıyla veterinere götürülürken kaçtığını ve başka bir aracın altına saklandığını söyledi.Bölgeyi kordon altına alan polis nakil aracının şoförünü ve aslan yetiştiricisini gözaltına alırken aslan yakalanarak Yaban Hayatı Koruma yetkililerine teslim edildi.
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pakistan, asya, asya & pasifik, aslan

Pakistan’da nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu

01:51 30.08.2023
© İHAPakistan’ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu.
Pakistan’ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© İHA
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Pakistan’ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu.
Karaçi'de nakil aracından kaçan aslanın sokakta yürüdüğünü gören çevre sakinleri büyük panik yaşadı.
Yaban Hayatı Koruma Şefi Javed Ahmed Mahar, bölge halkına paniğe kapılmamaları veya aslana yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Mahar, aslanın evcilleştirildiğini, insanların yanında olmaya alışık olduğunu ve zarar verme potansiyelinin olmadığını ifade etti.
Baş komiser Sheraz Nazir ise, hayvanın nakil aracıyla veterinere götürülürken kaçtığını ve başka bir aracın altına saklandığını söyledi.
Bölgeyi kordon altına alan polis nakil aracının şoförünü ve aslan yetiştiricisini gözaltına alırken aslan yakalanarak Yaban Hayatı Koruma yetkililerine teslim edildi.
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