https://sputniknews.com.tr/20230830/okan-buruk-molde-maci-sonrasi-ayriligi-duyurdu-gitme-durumu-var-1075036555.html

Okan Buruk, Molde maçı sonrası ayrılığı duyurdu: Gitme durumu var

Okan Buruk, Molde maçı sonrası ayrılığı duyurdu: Gitme durumu var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazır olmadıkları bir dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek gruplara kalmayı başardıklarını söyledi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T06:20+0300

2023-08-30T06:20+0300

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spor

okan buruk

galatasaray

transfer

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Norveç'in Molde takımını RAMS Park'ta 2-1 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda daha istekliydik. Rakibimizin geçişlerden bulduğu pozisyonlar kalemizde tehlike yarattı. Top bizdeyken rakip 10 kişiyle kendi sahasına yerleşti. Zaman zaman top kayıpları yaptık. Bizden topu almaya çalışmayan bir takıma topu kaptırarak kalemize gelmelerine yol açtık. İkinci yarı daha çok şans bulduk ama ceza sahası çevresi ve içinde yanlış tercihler yaptık. Kendi kalitemizde işler yapabilseydik ikinci golü bulup rahat bir maç geçirebilirdik. Rakibimiz ilk maçta olduğu gibi her topu kazandığında etkili bir şekilde hücuma çıktı. Birbirlerini çok iyi tanıyan, çok hareketli bir takımdı. Verdiğimiz pozisyonlar oldu. 1-1 sonrası üzerimizde baskı oluştu. Son 10 dakikayı kolay bir şekilde atlattık. Rakibimizi tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Avrupa Ligi'nde başarılı olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.Midtsjö için transfer açıklamasıOkan Buruk, hala tam takım olamadıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:"Çok fazla eksiğimiz var. Bizim için kilit oyuncular yoktu. Bugün özellikle kanat oyuncusu anlamında sadece Barış'ı kullanabildik. İki çok iyi kanat oyuncumuz var ama şu anda hazır olmadıkları için bizimle birlikte değiller. Yunus'u ilk maçtan sonra göndermek zorunda kaldı. Uzun zamandır gitmek istiyordu. Keşke bugün Yunus gibi bir oyuncu kadromda olsaydı da kullanabilseydim. Midtsjö'yü de kullanmak istiyorduk ama onun da transferle ilgili görüşmeleri var. Belki aramızdan ayrılacak. Hazır ve tam kadro olmadığımız ama Şampiyonlar Ligi'ne girmek için mücadele ettiğimiz iki maçı da kazanarak bitirdik. Ülke puanına da önemli bir katkı verdik. Şampiyonlar Ligi, bizim için hem maddi hem de manevi anlamda önemli bir değer. Eylül ayının bizim için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Milli takım arasında hem nefes alacağız hem hazır olmayan oyuncuları hazırlayacağız hem de transferlerimizi tamamlayacağız."'2 veya 3 transfer düşünüyoruz'Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kadroya 2-3 oyuncu daha almak istediklerini dile getirdi.Takımdan ayrılacak oyuncular da olacağını anlatan Buruk, "Aramızdan ayrılacak oyuncular var. Bazılarını bırakmıyoruz ama ayrılmak isteyen oyuncular da var. Şampiyonlar Ligi için elimizde çok ciddi bir koz var ama çok az da bir süre var. Listelerin son verilme günü olan 4 Eylül'e kadar transfer yapmamız gerekiyor. İki veya üç transfer düşünüyoruz ama bunu aramızdan ayrılacak oyuncular belirleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde bize önemli katkılar verebilecek transferler yapmak istiyoruz. Tabii ki bu da kolay olmuyor. Bazen oyuncuları takımları bırakmıyor. Bazen oyuncular açısından Türkiye ligi ilk tercih olmuyor. Bu da Türk takımları için bir sıkıntı. Hedeflerimizi ve projelerimizi doğru bir şekilde anlatırsak iyi oyuncuları kadromuza katarız" değerlendirmesinde bulundu.'Orta sahaya bir transfer yapmayı düşünüyoruz'Okan Buruk, orta sahaya iyi bir oyuncu almak için çalıştıklarını söyledi.Aradıkları oyuncu profilinin sorulması üzerine Buruk, "Orta sahaya bir transfer yapmayı düşünüyoruz. Oyunun iki yönünü oynayabilecek bir oyuncu istiyoruz. Ancak çok da kolay değil. İstediğiniz oyuncuyu net bir şekilde bulamıyorsunuz. Bazısının savunması, bazısının hücumu, bazısının ayakları iyi, bazısı daha dinamik ve atletik. Hepsinin bir arada olduğunu da alamıyorsunuz zaten. Belirlediğimiz, ilgilendiğimiz oyuncular var ama elimizde net bir isim yok" diye konuştu.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kamp dönemine tam kadro gidemediklerini belirterek, "Kamp çok önemli. Tam takım gittiğinizde her şey mükemmel oluyor. Bugünkü takımdan Tete, Icardi, Kerem Demrbay, Angelino, Torreira kampta yoktu. Takımın yarısı orada değildi. Birçok oyuncu bizimle kamp görmeden sezona başladık. Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynadık, diğer yandan sonradan aramıza katılan oyuncuları hazırladık. Yunus ve Zaniolo'nun gitme isteği oldu. Onun için sağlıklı bir şekilde hazırlanamadık. Ancak doğru bir şekilde yarıştık, iyi işler yaptık. Bugünden daha iyi olup hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de Galatasaray'ın ne olduğunu göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Buruk, santrfor bölgesinde Mauro Icardi haricinde Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın olduğunu hatırlatarak, buraya bir takviye düşünmediklerini kaydetti.Icardi'nin sağlık durumuOkan Buruk, maçta sakatlık yaşayan Icardi'nin durumuyla ilgili, "Darbeden dolayı bir sinir sıkışması oldu. İkinci yarıda 10-15 dakika kendisini denedi. Sonrasında devam etmek istedi. Darbeden dolayı bir sıkışma oldu. Herhangi bir adale sakatlığı değil" diyerek sözlerini tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20230830/galatasaray-moldeyi-iki-macta-da-maglup-ederek-gruplara-kalmayi-basardi-1075032969.html

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okan buruk, galatasaray, transfer