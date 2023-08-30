https://sputniknews.com.tr/20230830/novak-rusya-petrol-ihracatindaki-kesintiyi-ekim-ayina-kadar-uzatabilir-1075062258.html
Novak: Rusya petrol ihracatındaki kesintiyi ekim ayına kadar uzatabilir
Novak: Rusya petrol ihracatındaki kesintiyi ekim ayına kadar uzatabilir
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin petrol ihracatındaki gönüllü kesintiyi ekim ayına kadar uzatabileceğini belirtti. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T21:20+0300
2023-08-30T21:20+0300
2023-08-30T21:20+0300
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petrol
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, basın mensuplarının Rusya’nın petrol ihracatındaki gönüllü kesintiyi uzatıp uzatmayacağı sorusuna, “Bakalım. Şimdi durumu izliyoruz, piyasayı değerlendiriyoruz, sürekli olarak diğer ülkelerden meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Şu anda hiçbir kararı duyuramam” ifadesini kullandı.Petrol ihracatını azaltma politikasının doğru bir karar olduğunu dile getiren Novak, “İhracattaki kesintiye Temmuz ayında başladık. Bu, Eylül’deki kesintinin Haziran’a kıyasen olacağı anlamına geliyor, çünkü zaten Temmuz ayında düşüş başlamıştı. İhracattaki kesintileri, önceki aylara göre sağlıyoruz” dedi.Novak, Rusya’nın Ağustos ayında, OPEC+ ülkeleriyle ortak anlaşma kapsamında petrol üretimini azaltma taahhüdünü yerine getirdiğini kaydetti.Emtia verileri, analizleri ve piyasa içgörülerinin önde gelen sağlayıcısı Kpler, Rusya’nın deniz yoluyla yapılan petrol ihracatının Ağustos’ta günlük 2 milyon 940 bin varil ile bu yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi. Böylelikle Rusya hükümetinin ilan ettiği petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltma hedefi, deniz yoluyla yapılan sevkiyattaki kesinti sayesinde elde edildi.Uluslararası Enerji Ajansı’nın bilgisine göre, Rusya’nın petrol ihracatından elde ettiği gelir Haziran’da yıllık bazda iki kat artmıştı.
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opec+, aleksandr novak, petrol, rusya
opec+, aleksandr novak, petrol, rusya
Novak: Rusya petrol ihracatındaki kesintiyi ekim ayına kadar uzatabilir
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin petrol ihracatındaki gönüllü kesintiyi ekim ayına kadar uzatabileceğini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, basın mensuplarının Rusya’nın petrol ihracatındaki gönüllü kesintiyi uzatıp uzatmayacağı sorusuna, “Bakalım. Şimdi durumu izliyoruz, piyasayı değerlendiriyoruz, sürekli olarak diğer ülkelerden meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Şu anda hiçbir kararı duyuramam” ifadesini kullandı.
Petrol ihracatını azaltma politikasının doğru bir karar olduğunu dile getiren Novak, “İhracattaki kesintiye Temmuz ayında başladık. Bu, Eylül’deki kesintinin Haziran’a kıyasen olacağı anlamına geliyor, çünkü zaten Temmuz ayında düşüş başlamıştı. İhracattaki kesintileri, önceki aylara göre sağlıyoruz” dedi.
Novak, Rusya’nın Ağustos ayında, OPEC+ ülkeleriyle ortak anlaşma kapsamında petrol üretimini azaltma taahhüdünü yerine getirdiğini kaydetti.
Emtia verileri, analizleri ve piyasa içgörülerinin önde gelen sağlayıcısı Kpler, Rusya’nın deniz yoluyla yapılan petrol ihracatının Ağustos’ta günlük 2 milyon 940 bin varil ile bu yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi. Böylelikle Rusya hükümetinin ilan ettiği petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltma hedefi, deniz yoluyla yapılan sevkiyattaki kesinti sayesinde elde edildi.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın bilgisine göre, Rusya’nın petrol ihracatından elde ettiği gelir Haziran’da yıllık bazda iki kat artmıştı.