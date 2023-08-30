https://sputniknews.com.tr/20230830/nariskin-ozel-harekat-natonun-saldirgan-eylemlerine-kararli-cevap-1075064034.html

Narışkin: Özel harekat, NATO’nun saldırgan eylemlerine kararlı cevap

Narışkin: Özel harekat, NATO’nun saldırgan eylemlerine kararlı cevap

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının NATO’nun Rusya’ya yönelik saldırgan eylemlerine kararlı... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T23:52+0300

2023-08-30T23:52+0300

2023-08-30T23:52+0300

ukrayna krizi

sergey narışkin

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

nato

yugoslavya

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NATO’nun Yugoslavya’ya yönelik saldırganlığının tarihiyle ilgili bir serginin açılışında konuşan SVR Direktörü Sergey Narışkin, bu saldırganlığı, tüm uluslararası hukuk normlarını ihlal eden ve siviller arasında çok sayıda can kayıpların yol açan “küstahça güç gösterisi” olarak nitelendirdi. Rus yetkili, NATO’nun Yugoslavya’da çok sayıda kadın ve çocuğu öldürdüğünü kaydetti.Narışkin, “Bu suçların okyanus ötesindeki organizatörleri, yaptıklarından hiçbir ahlaki ders çıkarmadı. Daha sonra dünya, NATO askerlerinin ve yerel paralı askerlerin Afganistan, Irak, Suriye ve Libya'da ve şimdi de eski Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti topraklarında işlediği savaş suçları nedeniyle birçok kez dehşete düştü” ifadesini kullandı.Lakin Batı’nın güç konumundan iradesini dayatma girişimlerinin her defasında dirençle karşılaştığının altını çizen SVR Direktörü, “Özel askeri harekat da NATO’nun ülkemize yönelik saldırganlığına kararlı bir cevap” diye ekledi.

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sergey narışkin, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nato, yugoslavya