https://sputniknews.com.tr/20230830/misirda-yolcu-gemisi-batti-1-olu-1-kayip-1075035781.html

Mısır’da yolcu gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp

Mısır’da yolcu gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp

Mısır’ın Luksor şehrinde Tivoli Nil yolcu gemisinin batması sonucu iki gemi personelinden biri öldü, diğeri kayboldu. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T02:47+0300

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türkiye

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Luksor kentinde yolcu gemisi bakım sırasında battı.Luksor Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün batan gemide bulunan 2 Mısırlı personelden Hassan El-Maghrebi hayatını kaybederken diğer personel Ahmed Sayed’i arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Luksor Valisi Mostafa Alham yaptığı açıklamada, yolcu gemisinin 2010’dan bu yana hizmet dışı olduğunu ve kış turizmi için bakım yapıldığını söyledi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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