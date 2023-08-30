https://sputniknews.com.tr/20230830/misirda-yolcu-gemisi-batti-1-olu-1-kayip-1075035781.html
Mısır’da yolcu gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp
Mısır’da yolcu gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp
Mısır’ın Luksor şehrinde Tivoli Nil yolcu gemisinin batması sonucu iki gemi personelinden biri öldü, diğeri kayboldu. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T02:47+0300
2023-08-30T02:47+0300
2023-08-30T02:48+0300
türkiye
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mısır
yolcu
yolcu gemisi
gemi
luksor
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Luksor kentinde yolcu gemisi bakım sırasında battı.Luksor Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün batan gemide bulunan 2 Mısırlı personelden Hassan El-Maghrebi hayatını kaybederken diğer personel Ahmed Sayed’i arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Luksor Valisi Mostafa Alham yaptığı açıklamada, yolcu gemisinin 2010’dan bu yana hizmet dışı olduğunu ve kış turizmi için bakım yapıldığını söyledi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
mısır, mısır, yolcu, yolcu gemisi, gemi, luksor
mısır, mısır, yolcu, yolcu gemisi, gemi, luksor
Mısır’da yolcu gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp
02:47 30.08.2023 (güncellendi: 02:48 30.08.2023) Abone ol
Mısır’ın Luksor şehrinde Tivoli Nil yolcu gemisinin batması sonucu iki gemi personelinden biri öldü, diğeri kayboldu.
Luksor kentinde yolcu gemisi bakım sırasında battı.
Luksor Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün batan gemide bulunan 2 Mısırlı personelden Hassan El-Maghrebi hayatını kaybederken diğer personel Ahmed Sayed’i arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Luksor Valisi Mostafa Alham yaptığı açıklamada, yolcu gemisinin 2010’dan bu yana hizmet dışı olduğunu ve kış turizmi için bakım yapıldığını söyledi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.