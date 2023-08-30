https://sputniknews.com.tr/20230830/misir-2025e-dek-35-yeni-dogalgaz-kuyusu-acacak-1075035047.html

Mısır, 2025'e dek 35 yeni doğalgaz kuyusu açacak

Mısır, 2025'e dek 35 yeni doğalgaz kuyusu açacak

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, ülkesinin Haziran 2025'e dek 35 yeni doğalgaz sondaj kuyusu açmayı planladığını bildirdi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T02:06+0300

2023-08-30T02:06+0300

2023-08-30T02:06+0300

dünya

doğalgaz

mısır

afrika

sondaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/0c/1044248829_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6c088bb86971b46abc23717631849a7e.jpg

Yaptığı sondaj çalışmalarıyla doğalgazda kendi kendine yetecek seviyeye ulaşan Mısır, petrol ve doğalgaz rezervlerinin arttırılması için yoğun çalışmalar sarf ediyorMısır Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa el-Medbuli, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla'yı kabul etti.Görüşme sonrasında Molla, ülkesinin 2025'e dek Akdeniz ve Nil Deltası'nda 45 doğalgaz kuyusu açmayı planladığını, 2022-2023 mali yılında bunun 10'unun gerçekleştiğini belirtti.Haziran 2025'te sona erecek olan 2024-2025 mali yılı sonuna dek yatırımı 1.5 milyar doları aşan 35 yeni doğalgaz sondaj kuyusu daha açılacağını ekleyen Molla, bunlarla ülkenin üretim oranları ile rezervlerinin arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti.Molla, açılan 10 doğalgaz kuyusunun yeni keşifleri sağladığını, Akdeniz'deki Nergis gaz rezervinin bunlardan en önemlisi olduğunu kaydetti.Molla, yeni açılacak kuyuların yerlerine ilişkin bilgi vermedi.Son yıllarda doğalgazda kendi kendine yetecek seviyeye gelen Mısır, petrol ve doğalgaz rezervlerinin arttırılması için yoğun çalışmalar yürütüyor.

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğalgaz, mısır, afrika, sondaj