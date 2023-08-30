https://sputniknews.com.tr/20230830/misir-2025e-dek-35-yeni-dogalgaz-kuyusu-acacak-1075035047.html
Mısır, 2025'e dek 35 yeni doğalgaz kuyusu açacak
Mısır, 2025'e dek 35 yeni doğalgaz kuyusu açacak
Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, ülkesinin Haziran 2025'e dek 35 yeni doğalgaz sondaj kuyusu açmayı planladığını bildirdi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T02:06+0300
2023-08-30T02:06+0300
2023-08-30T02:06+0300
dünya
doğalgaz
mısır
afrika
sondaj
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Yaptığı sondaj çalışmalarıyla doğalgazda kendi kendine yetecek seviyeye ulaşan Mısır, petrol ve doğalgaz rezervlerinin arttırılması için yoğun çalışmalar sarf ediyorMısır Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa el-Medbuli, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla'yı kabul etti.Görüşme sonrasında Molla, ülkesinin 2025'e dek Akdeniz ve Nil Deltası'nda 45 doğalgaz kuyusu açmayı planladığını, 2022-2023 mali yılında bunun 10'unun gerçekleştiğini belirtti.Haziran 2025'te sona erecek olan 2024-2025 mali yılı sonuna dek yatırımı 1.5 milyar doları aşan 35 yeni doğalgaz sondaj kuyusu daha açılacağını ekleyen Molla, bunlarla ülkenin üretim oranları ile rezervlerinin arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti.Molla, açılan 10 doğalgaz kuyusunun yeni keşifleri sağladığını, Akdeniz'deki Nergis gaz rezervinin bunlardan en önemlisi olduğunu kaydetti.Molla, yeni açılacak kuyuların yerlerine ilişkin bilgi vermedi.Son yıllarda doğalgazda kendi kendine yetecek seviyeye gelen Mısır, petrol ve doğalgaz rezervlerinin arttırılması için yoğun çalışmalar yürütüyor.
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doğalgaz, mısır, afrika, sondaj
doğalgaz, mısır, afrika, sondaj
Mısır, 2025'e dek 35 yeni doğalgaz kuyusu açacak
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Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, ülkesinin Haziran 2025'e dek 35 yeni doğalgaz sondaj kuyusu açmayı planladığını bildirdi.
Yaptığı sondaj çalışmalarıyla doğalgazda kendi kendine yetecek seviyeye ulaşan Mısır, petrol ve doğalgaz rezervlerinin arttırılması için yoğun çalışmalar sarf ediyor
Mısır Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa el-Medbuli, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla'yı kabul etti.
Görüşme sonrasında Molla, ülkesinin 2025'e dek Akdeniz ve Nil Deltası'nda 45 doğalgaz kuyusu açmayı planladığını, 2022-2023 mali yılında bunun 10'unun gerçekleştiğini belirtti.
Haziran 2025'te sona erecek olan 2024-2025 mali yılı sonuna dek yatırımı 1.5 milyar doları aşan 35 yeni doğalgaz sondaj kuyusu daha açılacağını ekleyen Molla, bunlarla ülkenin üretim oranları ile rezervlerinin arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Molla, açılan 10 doğalgaz kuyusunun yeni keşifleri sağladığını, Akdeniz'deki Nergis gaz rezervinin bunlardan en önemlisi olduğunu kaydetti.
Molla, yeni açılacak kuyuların yerlerine ilişkin bilgi vermedi.
Son yıllarda doğalgazda kendi kendine yetecek seviyeye gelen Mısır, petrol ve doğalgaz rezervlerinin arttırılması için yoğun çalışmalar yürütüyor.