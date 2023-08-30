https://sputniknews.com.tr/20230830/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-bircok-bolge-icin-saganak-alarmi-1075037239.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: Birçok bölge için sağanak alarmı

Meteoroloji saat vererek uyardı: Birçok bölge için sağanak alarmı

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T07:32+0300

2023-08-30T07:32+0300

2023-08-30T07:32+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.Son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı bulutlu, bu sabah kıyı kesimleri ile öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 34°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 30°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 35°CAz bulutluKASTAMONU °C, 34°CAz bulutluSİNOP °C, 30°CAz bulutluZONGULDAK °C, 28°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CAz bulutluSAMSUN °C, 33°CAz bulutluTOKAT °C, 34°CAz bulutluTRABZON °C, 30°CAz bulutluDOĞU ANADOLUParçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 26°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 27°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 32°CAz bulutluVAN °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230829/meteorolojiden-cok-sayida-ile-sari-kodlu-uyari-sicakliklar-12-derece-birden-azalacak-1075006762.html

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