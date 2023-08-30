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Meteoroloji saat vererek uyardı: Birçok bölge için sağanak alarmı
Meteoroloji saat vererek uyardı: Birçok bölge için sağanak alarmı
Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T07:32+0300
2023-08-30T07:32+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.Son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı bulutlu, bu sabah kıyı kesimleri ile öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 34°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 30°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 35°CAz bulutluKASTAMONU °C, 34°CAz bulutluSİNOP °C, 30°CAz bulutluZONGULDAK °C, 28°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CAz bulutluSAMSUN °C, 33°CAz bulutluTOKAT °C, 34°CAz bulutluTRABZON °C, 30°CAz bulutluDOĞU ANADOLUParçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 26°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 27°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 32°CAz bulutluVAN °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açık
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji saat vererek uyardı: Birçok bölge için sağanak alarmı

07:32 30.08.2023
© AAYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AA
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Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, yurdun Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu sabah kıyı kesimleri ile öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 33°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık
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