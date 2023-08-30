https://sputniknews.com.tr/20230830/merakla-beklenen-mavi-ay-hatayda-goruntulendi-1075039568.html

Merakla beklenen 'Mavi Ay' Hatay'da görüntülendi

Merakla beklenen 'Mavi Ay' Hatay'da görüntülendi

Yılın sadece belli bir döneminde gerçekleşen ve ender doğa olayı olan 'Mavi Ay' Hatay'ın Samandağ ilçesinde göründü. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T09:46+0300

2023-08-30T09:46+0300

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türkiye

video

hatay

mavi ay

samandağ

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. 'Mavi Ay', Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleştiğinde dolunayın daha parlak ve büyük görünmesine neden oluyor.Yaşanan bu nadir doğa olayı, sabaha karşı gerçekleşti.Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaştı.Bir sonraki Mavi Ay, Ağustos 2024'de gerçekleşecek.

türkiye

hatay

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Merakla beklenen 'mavi ay' Hatay'da görüntülendi Merakla beklenen 'mavi ay' Hatay'da görüntülendi 2023-08-30T09:46+0300 true PT0M31S

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