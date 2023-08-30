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Merakla beklenen 'Mavi Ay' Hatay'da görüntülendi
Merakla beklenen 'Mavi Ay' Hatay'da görüntülendi
Yılın sadece belli bir döneminde gerçekleşen ve ender doğa olayı olan 'Mavi Ay' Hatay'ın Samandağ ilçesinde göründü. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
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hatay
mavi ay
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. 'Mavi Ay', Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleştiğinde dolunayın daha parlak ve büyük görünmesine neden oluyor.Yaşanan bu nadir doğa olayı, sabaha karşı gerçekleşti.Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaştı.Bir sonraki Mavi Ay, Ağustos 2024'de gerçekleşecek.
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Merakla beklenen 'mavi ay' Hatay'da görüntülendi
Merakla beklenen 'mavi ay' Hatay'da görüntülendi
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mavi ay, mavi ay 30 ağustos, mavi ay ne zaman, mavi ay nedir
mavi ay, mavi ay 30 ağustos, mavi ay ne zaman, mavi ay nedir

Merakla beklenen 'Mavi Ay' Hatay'da görüntülendi

09:46 30.08.2023 (güncellendi: 10:42 30.08.2023)
© İHA
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Yılın sadece belli bir döneminde gerçekleşen ve ender doğa olayı olan 'Mavi Ay' Hatay'ın Samandağ ilçesinde göründü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

'Mavi Ay', Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleştiğinde dolunayın daha parlak ve büyük görünmesine neden oluyor.

Yaşanan bu nadir doğa olayı, sabaha karşı gerçekleşti.

Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaştı.

Bir sonraki Mavi Ay, Ağustos 2024'de gerçekleşecek.

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