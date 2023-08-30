https://sputniknews.com.tr/20230830/merakla-beklenen-mavi-ay-hatayda-goruntulendi-1075039568.html
Merakla beklenen 'Mavi Ay' Hatay'da görüntülendi
Merakla beklenen 'Mavi Ay' Hatay'da görüntülendi
Yılın sadece belli bir döneminde gerçekleşen ve ender doğa olayı olan 'Mavi Ay' Hatay'ın Samandağ ilçesinde göründü. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T09:46+0300
2023-08-30T09:46+0300
2023-08-30T10:42+0300
türkiye
video
hatay
mavi ay
samandağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075039412_0:95:999:657_1920x0_80_0_0_135565dad4804a38ee55333400109cd3.jpg
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. 'Mavi Ay', Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleştiğinde dolunayın daha parlak ve büyük görünmesine neden oluyor.Yaşanan bu nadir doğa olayı, sabaha karşı gerçekleşti.Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaştı.Bir sonraki Mavi Ay, Ağustos 2024'de gerçekleşecek.
türkiye
hatay
samandağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075039412_0:1:999:750_1920x0_80_0_0_3e20585901a8597b47cd36d3f71d0844.jpg
Merakla beklenen 'mavi ay' Hatay'da görüntülendi
Merakla beklenen 'mavi ay' Hatay'da görüntülendi
2023-08-30T09:46+0300
true
PT0M31S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mavi ay, mavi ay 30 ağustos, mavi ay ne zaman, mavi ay nedir
mavi ay, mavi ay 30 ağustos, mavi ay ne zaman, mavi ay nedir
Merakla beklenen 'Mavi Ay' Hatay'da görüntülendi
09:46 30.08.2023 (güncellendi: 10:42 30.08.2023) Abone ol
Yılın sadece belli bir döneminde gerçekleşen ve ender doğa olayı olan 'Mavi Ay' Hatay'ın Samandağ ilçesinde göründü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
'Mavi Ay', Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleştiğinde dolunayın daha parlak ve büyük görünmesine neden oluyor.
Yaşanan bu nadir doğa olayı, sabaha karşı gerçekleşti.
Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaştı.
Bir sonraki Mavi Ay, Ağustos 2024'de gerçekleşecek.