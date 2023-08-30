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https://sputniknews.com.tr/20230830/kilicdaroglu-aydin-adayini-acikladi-ozlem-cercioglu-onumuzdeki-surecte-de-gorevine-devam-edecek-1075059763.html
Kılıçdaroğlu, Aydın adayını açıkladı: Özlem Çerçioğlu önümüzdeki süreçte de görevine devam edecek
Kılıçdaroğlu, Aydın adayını açıkladı: Özlem Çerçioğlu önümüzdeki süreçte de görevine devam edecek
Aydın'da toplu açılış töreninde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Önümüzdeki süreçte de Allah nasip ederse Özlem başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T20:27+0300
2023-08-30T20:27+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
aydın
aydın
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile devam edeceklerini bildirdi.Söke Cumhuriyet Meydanı’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katılan Kılıçdaroğlu, ilçede trafik, yeşil alan ve yol sorunu olduğunu belirtti.Kendisinden önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu sorunları çözmeye kararlı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:'Bir gidersiniz Araplara, Bir gidersiniz Araplara'Kayseri'de 1921 yılında uçak fabrikasının temelinin atıldığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:- Hükümete eleştiriHükümeti eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de Suudi Arabistan Konsolosluğu basılır, bir gazeteci öldürülür, öldüren kişiler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'yi terk ederler ve daha sonra siz kalkarsınız o davayı da Suudi Arabistan'a gönderirsiniz, 'Benim ve hakimlerim bakmayacak siz bakın' diye. Bu emperyal güçlerin, parası olan güçlerin, bir ülkenin iradesini teslim almaları demektir. Biz kendi irademizi, kendi bayrağımızı hiç kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz de" ifadelerini kullandı.Türkiye'de hemen her şey vergilendirilirken kur korumalı mevduat sahiplerinden vergi alınmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Birileri 117 milyar lira faiz alacak, bir kuruş vergi ödemeyecek ama bu ülkenin insanı gidip ekmek alırken vergi ödeyecek. Bu adalet midir? Bu hak mıdır? Anayasa ne diyor? Anayasa diyor ki, 'herkes mali gücüne göre vergi öder'. 117 milyar lira faiz elde edenler bir kuruş vergi vermezler ama buradaki esnaf vergi vermezse maliye gelir boynuna biner, 'Niye paramı ödemiyorsun' diye. Bu mudur adalet?" değerlendirmesini yaptı.Türkiye'de insanları "başı açık", "başı kapalı", "kimliği şöyle" diye ayırmaya kalkanlar olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:Konuşmaların ardından ilçede yapılacak otopark, otogar ve parkın temeli törenle atıldı.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aydın, aydın
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aydın, aydın

Kılıçdaroğlu, Aydın adayını açıkladı: Özlem Çerçioğlu önümüzdeki süreçte de görevine devam edecek

20:27 30.08.2023
© CHP/ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Aydın'da toplu açılış töreninde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Önümüzdeki süreçte de Allah nasip ederse Özlem başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edecek. Onu size emanet ediyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile devam edeceklerini bildirdi.
Söke Cumhuriyet Meydanı’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katılan Kılıçdaroğlu, ilçede trafik, yeşil alan ve yol sorunu olduğunu belirtti.
Kendisinden önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu sorunları çözmeye kararlı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten de sadece Aydın için değil, Türkiye için de örnek belediye başkanlarımızdan biridir. Örneğin birinci yönü, bir kadın belediye başkanı, ikinci yönü ise yaptığı harcamalar ve Aydın'a yaptığı hizmetler. Aydın'a yaptığı hizmetleri sanmayın ki sadece Aydınlılar biliyor, bütün Türkiye biliyor. Bütün belediye başkanlarımız da Özlem başkanı örnek alıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de Allah nasip ederse Özlem başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edecek. Onu size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum."

'Bir gidersiniz Araplara, Bir gidersiniz Araplara'

Kayseri'de 1921 yılında uçak fabrikasının temelinin atıldığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"8 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya inmiştir. Etimesgut'ta uçak motorları fabrikası kurulmuştur. Sonra Eskişehir'de ikinci bir uçak fabrikası kurulmuştur. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisi de Türkiye'dir. Kaçımızın bunlardan haberi var? Kaçımız bunları biliyoruz? Bugün para dilenen bir iktidar düşünün. Bir gidersiniz Araplara, 'Acaba bize 5-10 dolar para verirler mi?', c 'Acaba bize para verirler mi?' Türkiye Cumhuriyeti devleti, Mustafa Kemal'in ilkeleriyle yola çıktığı takdirde hiçbir gücün, hiçbir emperyal gücün önünde diz çökmez ve diz çökmemiştir."
- Hükümete eleştiri
Hükümeti eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de Suudi Arabistan Konsolosluğu basılır, bir gazeteci öldürülür, öldüren kişiler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'yi terk ederler ve daha sonra siz kalkarsınız o davayı da Suudi Arabistan'a gönderirsiniz, 'Benim ve hakimlerim bakmayacak siz bakın' diye. Bu emperyal güçlerin, parası olan güçlerin, bir ülkenin iradesini teslim almaları demektir. Biz kendi irademizi, kendi bayrağımızı hiç kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz de" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de hemen her şey vergilendirilirken kur korumalı mevduat sahiplerinden vergi alınmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Birileri 117 milyar lira faiz alacak, bir kuruş vergi ödemeyecek ama bu ülkenin insanı gidip ekmek alırken vergi ödeyecek. Bu adalet midir? Bu hak mıdır? Anayasa ne diyor? Anayasa diyor ki, 'herkes mali gücüne göre vergi öder'. 117 milyar lira faiz elde edenler bir kuruş vergi vermezler ama buradaki esnaf vergi vermezse maliye gelir boynuna biner, 'Niye paramı ödemiyorsun' diye. Bu mudur adalet?" değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'de insanları "başı açık", "başı kapalı", "kimliği şöyle" diye ayırmaya kalkanlar olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Cumhuriyet Halk Partililerin iki kırmızı çizgisi var. Bir vatan iki bayrak. Vatan ve bayrağımız üzerinde yemin ettik, vatana ve bayrağa kim sahipse kim sadıksa her zaman onların yanında olduk. Hiçbir zaman ayrım yapmadık. Hiç kimsenin kimliğini sorgulamadık. Hiç kimsenin inancını sorgulamadık. Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamadık. 'Çocuğun işi var mıdır, yok mudur?', 'Üniversiteyi, bitirdi ne olacak?', 'Acaba şehirlerde bir park var mı?', 'İnsanlar bu kentte huzur içinde yaşıyorlar mı?' Biz buna bakıyorduk ve bakmaya da devam edeceğiz."
Konuşmaların ardından ilçede yapılacak otopark, otogar ve parkın temeli törenle atıldı.
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