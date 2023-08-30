https://sputniknews.com.tr/20230830/kilicdaroglu-aydin-adayini-acikladi-ozlem-cercioglu-onumuzdeki-surecte-de-gorevine-devam-edecek-1075059763.html

Kılıçdaroğlu, Aydın adayını açıkladı: Özlem Çerçioğlu önümüzdeki süreçte de görevine devam edecek

Kılıçdaroğlu, Aydın adayını açıkladı: Özlem Çerçioğlu önümüzdeki süreçte de görevine devam edecek

Aydın'da toplu açılış töreninde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Önümüzdeki süreçte de Allah nasip ederse Özlem başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T20:27+0300

2023-08-30T20:27+0300

2023-08-30T20:27+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

aydın

aydın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075060147_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6342a262f7af10d6c49fedf9fd5be303.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile devam edeceklerini bildirdi.Söke Cumhuriyet Meydanı’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katılan Kılıçdaroğlu, ilçede trafik, yeşil alan ve yol sorunu olduğunu belirtti.Kendisinden önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu sorunları çözmeye kararlı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:'Bir gidersiniz Araplara, Bir gidersiniz Araplara'Kayseri'de 1921 yılında uçak fabrikasının temelinin atıldığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:- Hükümete eleştiriHükümeti eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de Suudi Arabistan Konsolosluğu basılır, bir gazeteci öldürülür, öldüren kişiler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'yi terk ederler ve daha sonra siz kalkarsınız o davayı da Suudi Arabistan'a gönderirsiniz, 'Benim ve hakimlerim bakmayacak siz bakın' diye. Bu emperyal güçlerin, parası olan güçlerin, bir ülkenin iradesini teslim almaları demektir. Biz kendi irademizi, kendi bayrağımızı hiç kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz de" ifadelerini kullandı.Türkiye'de hemen her şey vergilendirilirken kur korumalı mevduat sahiplerinden vergi alınmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Birileri 117 milyar lira faiz alacak, bir kuruş vergi ödemeyecek ama bu ülkenin insanı gidip ekmek alırken vergi ödeyecek. Bu adalet midir? Bu hak mıdır? Anayasa ne diyor? Anayasa diyor ki, 'herkes mali gücüne göre vergi öder'. 117 milyar lira faiz elde edenler bir kuruş vergi vermezler ama buradaki esnaf vergi vermezse maliye gelir boynuna biner, 'Niye paramı ödemiyorsun' diye. Bu mudur adalet?" değerlendirmesini yaptı.Türkiye'de insanları "başı açık", "başı kapalı", "kimliği şöyle" diye ayırmaya kalkanlar olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:Konuşmaların ardından ilçede yapılacak otopark, otogar ve parkın temeli törenle atıldı.

türkiye

aydın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aydın, aydın