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İYİ Parti lideri Akşener'den ortak aday açıklaması
İYİ Parti lideri Akşener'den ortak aday açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkartacaklarını belirtmesi üzerine Akşener'den açıklama geldi. Akşener, "Prensip... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T12:36+0300
2023-08-30T12:36+0300
politika
iyi parti
meral akşener
chp
istanbul
aday
kürşad zorlu
kemal kılıçdaroğlu
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Siyasi partilerin gündeminde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere "ayrı ayrı girelim" çağrısı var.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkartacakları açıklaması üzerine Akşener'den açıklama geldi.Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Akşener, "Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir." ifadelerini kullandı.'Her türlü destekleriz anlamına gelmez'Prensip olarak uzlaşamadıkları her yerde aday çıkartacaklarını belirten Akşener, "Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230829/iyi-partiden-ankara-ve-istanbul-aciklamasi-kendi-adaylarimizi-cikaracagiz-1075021589.html
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iyi parti, meral akşener, chp, istanbul, aday, kürşad zorlu, kemal kılıçdaroğlu
iyi parti, meral akşener, chp, istanbul, aday, kürşad zorlu, kemal kılıçdaroğlu

İYİ Parti lideri Akşener'den ortak aday açıklaması

12:36 30.08.2023
© FotoğrafMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© Fotoğraf
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkartacaklarını belirtmesi üzerine Akşener'den açıklama geldi. Akşener, "Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez” dedi.
Siyasi partilerin gündeminde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere "ayrı ayrı girelim" çağrısı var.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkartacakları açıklaması üzerine Akşener'den açıklama geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Akşener, "Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir." ifadelerini kullandı.

'Her türlü destekleriz anlamına gelmez'

Prensip olarak uzlaşamadıkları her yerde aday çıkartacaklarını belirten Akşener, "Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez." değerlendirmesinde bulundu.
Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
POLİTİKA
İYİ Parti'den Ankara ve İstanbul açıklaması: 'Kendi adaylarımızı çıkaracağız'
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