https://sputniknews.com.tr/20230830/istanbulda-30-agustos-zafer-bayrami-nedeniyle-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1075038338.html

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T08:16+0300

2023-08-30T08:16+0300

2023-08-30T08:16+0300

türkiye

istanbul

trafik

30 ağustos zafer bayramı

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden kutlamalarla ilgili daha önce açıklama yapılmış ve kapanacak yollar duyurulmuştu. Kapatılacak yollar ve güzergâh bilgileri ise şu şekilde belirlendi;-Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler-D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri-10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri-Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri-Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri-Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri-Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri-Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri-Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri-Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri-Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri-Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri-Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri-Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklarKutlamalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle;-Turgut Özal Millet Caddesi-Fevzipaşa Caddesi-Atatürk Bulvarı-Sahil Kennedy Caddesi

https://sputniknews.com.tr/20230830/tarihci-perincek-30-agustos-turkiye-ile-rusyanin-emperyalizme-karsi-ortak-zaferidir-1075035906.html

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istanbul, trafik, 30 ağustos zafer bayramı