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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındığı... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "TAYK Trofesi Yat Yarışları" nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 09.00'da çift yönlü askıya alındığı belirtildi.Açıklamada, yerel deniz trafiğine ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.
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istanbul, istanbul boğazı, gemi
istanbul, istanbul boğazı, gemi

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

10:10 30.08.2023
© AAİstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AA
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İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "TAYK Trofesi Yat Yarışları" nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 09.00'da çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, yerel deniz trafiğine ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.
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