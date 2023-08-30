https://sputniknews.com.tr/20230830/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1075040896.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındığı... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T10:10+0300

2023-08-30T10:10+0300

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türkiye

istanbul

istanbul boğazı

gemi

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "TAYK Trofesi Yat Yarışları" nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 09.00'da çift yönlü askıya alındığı belirtildi.Açıklamada, yerel deniz trafiğine ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

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