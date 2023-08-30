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https://sputniknews.com.tr/20230830/irak-basbakani-fransadan-alacagimiz-radarlarla-hava-sahasinin-tamamini-kontrol-edecegiz-1075034646.html
Irak Başbakanı: Fransa’dan alacağımız radarlarla hava sahasının tamamını kontrol edeceğiz
Irak Başbakanı: Fransa’dan alacağımız radarlarla hava sahasının tamamını kontrol edeceğiz
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Fransa’dan alacakları radarlarla ülke egemenliği ve hava sahasının tamamını kontrol edeceklerini söyledi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T01:36+0300
2023-08-30T01:36+0300
dünya
irak
irak
ortadoğu
muhammed şiya es-sudani
işid
fransa
emmanuel macron
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Irak Başbakanı Şiya es-Sudani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinde IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda hayatını kaybeden Fransız askeri için başsağlığı dileğinde bulundu.Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.Sudani ile Macron, görüşmede, iki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklıkla ekonomik, kültürel, güvenlik ve askeri ilişkileri değerlendirdi.Görüşmede, Bakanlar Kurulu'nun Irak’ın Fransa’dan radar almak için yaptığı sözleşmeleri onayladığını ifade eden Sudani, “Bu radarlarla ülke egemenliği ve hava sahasının tamamını kontrol edeceğiz” dedi.Sudani, Irak’ta IŞİD'e karşı operasyonda Fransız askerinin hayatını kaybetmesinden dolayı Macron’a başsağlığı dileğinde bulundu.
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irak, irak, ortadoğu, muhammed şiya es-sudani , işid, fransa, emmanuel macron
irak, irak, ortadoğu, muhammed şiya es-sudani , işid, fransa, emmanuel macron

Irak Başbakanı: Fransa’dan alacağımız radarlarla hava sahasının tamamını kontrol edeceğiz

01:36 30.08.2023
© İHAIrak'ta Muhammed Şiya es-Sudani
Irak'ta Muhammed Şiya es-Sudani - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© İHA
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Fransa’dan alacakları radarlarla ülke egemenliği ve hava sahasının tamamını kontrol edeceklerini söyledi.
Irak Başbakanı Şiya es-Sudani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinde IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda hayatını kaybeden Fransız askeri için başsağlığı dileğinde bulundu.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Sudani ile Macron, görüşmede, iki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklıkla ekonomik, kültürel, güvenlik ve askeri ilişkileri değerlendirdi.
Görüşmede, Bakanlar Kurulu'nun Irak’ın Fransa’dan radar almak için yaptığı sözleşmeleri onayladığını ifade eden Sudani, “Bu radarlarla ülke egemenliği ve hava sahasının tamamını kontrol edeceğiz” dedi.
Sudani, Irak’ta IŞİD'e karşı operasyonda Fransız askerinin hayatını kaybetmesinden dolayı Macron’a başsağlığı dileğinde bulundu.
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