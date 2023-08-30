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https://sputniknews.com.tr/20230830/ikby-petrol-ihracatinin-durmasi-iraka-55-milyar-dolar-kaybettirdi-1075035453.html
IKBY: Petrol ihracatının durması Irak'a 5,5 milyar dolar kaybettirdi
IKBY: Petrol ihracatının durması Irak'a 5,5 milyar dolar kaybettirdi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, IKBY petrolünün ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 5,5 milyar... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T02:37+0300
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Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Dizayi, Türkiye'nin IKBY petrolünün ihracatının yeniden başlamasını desteklediğini ve IKBY'nin de bu konuda çok istekli olduğunu söyledi."Bağdat resmi olarak hazır olduklarını söylüyor ancak henüz pratik bir adım atmadı" diyen Dizayi, petrol akışının yeniden başlatılmasına ilişkin çabaların sürdüğünü kaydetti.Dizayi, IKBY petrolünün ihracatının durdurulması nedeniyle Irak'ın 25 Mart tarihinden itibaren yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir mali kayba uğradığını ifade etti.Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durdurulduğu bildirilmişti.
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ikby, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak, irak, petrol, doğalgaz, türkiye

IKBY: Petrol ihracatının durması Irak'a 5,5 milyar dolar kaybettirdi

02:37 30.08.2023
© RTIrak petrol
Irak petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© RT
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, IKBY petrolünün ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 5,5 milyar dolarlık kayba uğradığını söyledi.
Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Dizayi, Türkiye'nin IKBY petrolünün ihracatının yeniden başlamasını desteklediğini ve IKBY'nin de bu konuda çok istekli olduğunu söyledi.
"Bağdat resmi olarak hazır olduklarını söylüyor ancak henüz pratik bir adım atmadı" diyen Dizayi, petrol akışının yeniden başlatılmasına ilişkin çabaların sürdüğünü kaydetti.
Dizayi, IKBY petrolünün ihracatının durdurulması nedeniyle Irak'ın 25 Mart tarihinden itibaren yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir mali kayba uğradığını ifade etti.
Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durdurulduğu bildirilmişti.
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