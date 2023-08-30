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Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması değişti
Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması değişti
Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde'yi evinde 2-1'le geçti ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Sarı kırmızılıların galibiyetinin ardından gözler UEFA ülke... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
uefa
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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişine devam ediyor.Son olarak Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından Türkiye sıralamada bir basamak daha yükseldi. Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı ve sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçip 9. sıraya oturdu.Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:1- İngiltere 89.0532- İspanya 75.9273- İtalya 71.5694- Almanya 69.6245- Hollanda 54.0006- Fransa 52.2477- Portekiz 48.3168- Belçika 36.9009- TÜRKİYE 32.10010- İskoçya 31.65011- Avusturya 29.90012- İsviçre 29.775
https://sputniknews.com.tr/20230830/galatasaray-moldeyi-iki-macta-da-maglup-ederek-gruplara-kalmayi-basardi-1075032969.html
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galatasaray, uefa, mauro icardi
galatasaray, uefa, mauro icardi

Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması değişti

09:49 30.08.2023
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüGalatasaray kazandı
Galatasaray kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde'yi evinde 2-1'le geçti ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Sarı kırmızılıların galibiyetinin ardından gözler UEFA ülke puanına çevrildi.
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişine devam ediyor.
Son olarak Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından Türkiye sıralamada bir basamak daha yükseldi.

Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı ve sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçip 9. sıraya oturdu.

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere 89.053
2- İspanya 75.927
3- İtalya 71.569
4- Almanya 69.624
5- Hollanda 54.000
6- Fransa 52.247
7- Portekiz 48.316
8- Belçika 36.900
9- TÜRKİYE 32.100
10- İskoçya 31.650
11- Avusturya 29.900
12- İsviçre 29.775
Galatasaray - Molde - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
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