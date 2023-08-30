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https://sputniknews.com.tr/20230830/fransa-adalet-bakani-kadin-gazetecilerin-hicbirinin-ustsuz-olmadigini-fark-ettim-sicak-degil-mi-1075054713.html
Fransa Adalet Bakanı: Kadın gazetecilerin hiçbirinin üstsüz olmadığını fark ettim, sıcak değil mi
Fransa Adalet Bakanı: Kadın gazetecilerin hiçbirinin üstsüz olmadığını fark ettim, sıcak değil mi
Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin, bir kadının üstsüz dolaşması nedeniyle 'cinsel teşhirden' ceza almasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısının... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T16:29+0300
2023-08-30T16:29+0300
dünya
üstsüz
kadın
gazeteci
fransız
bakan
avrupa
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Dupond-Moretti, basın toplantısından sonra "Benimle röportaj yapan kadın gazetecilerin hiçbirinin üstsüz olmadığını fark ettim. Yeterince sıcak değil miydi?" dedi.Dupond-Moretti'nin yorumu başta gazeteciler ve sendikalar olmak üzere geniş çevrelerce uygunsuz ve cinsiyetçi olarak eleştirildi.Fransız Bakan'a yakın kaynaklara göre ise Dupond-Moretti, sözlerinin bağlamından saptırıldığını savunuyor.Hafta sonunda, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesine bağlı Aurillac ilçesinde üstsüz dolaşan Marina adlı bir kadına 'cinsel teşhir' suçlamasıyla para cezası kesilmesinin ardından protestolar patlak vermişti.Marina ise basına açıklamasında, "Çok sıcak bir gündü. Pek çok erkeğin yaptığını yaptım ve sokakta üstsüz yürüdüm" demişti.Protestolar sırasında, adliye binasına saldırılmış, duvarlarına yazılar yazılmış ve kapıları kırılıp binaya zarar verilmişti.Dupond-Moretti ise söz konusu protestolarda zarar gören adliye binasını denetlemeye gitmişti.
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fransız bakandan üstsüz gafı, kadın gazeteci fransa üstsüz, fransa adalet bakanına tepki, neden üstsüz değilsiniz fransız bakandan kadın gazetecilere üstsüz sorusu
fransız bakandan üstsüz gafı, kadın gazeteci fransa üstsüz, fransa adalet bakanına tepki, neden üstsüz değilsiniz fransız bakandan kadın gazetecilere üstsüz sorusu

Fransa Adalet Bakanı: Kadın gazetecilerin hiçbirinin üstsüz olmadığını fark ettim, sıcak değil mi

16:29 30.08.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINEric Dupond-Moretti
Eric Dupond-Moretti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin, bir kadının üstsüz dolaşması nedeniyle 'cinsel teşhirden' ceza almasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısının ardından, kendisiyle röportaj yapan kadın muhabirlerin hiçbirinin neden üstsüz olmadığını sordu. Bakanın sözleri cinsiyetçi olduğu yönünde eleştiri aldı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Dupond-Moretti, basın toplantısından sonra "Benimle röportaj yapan kadın gazetecilerin hiçbirinin üstsüz olmadığını fark ettim. Yeterince sıcak değil miydi?" dedi.
Dupond-Moretti'nin yorumu başta gazeteciler ve sendikalar olmak üzere geniş çevrelerce uygunsuz ve cinsiyetçi olarak eleştirildi.
Fransız Bakan'a yakın kaynaklara göre ise Dupond-Moretti, sözlerinin bağlamından saptırıldığını savunuyor.
Hafta sonunda, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesine bağlı Aurillac ilçesinde üstsüz dolaşan Marina adlı bir kadına 'cinsel teşhir' suçlamasıyla para cezası kesilmesinin ardından protestolar patlak vermişti.
Marina ise basına açıklamasında, "Çok sıcak bir gündü. Pek çok erkeğin yaptığını yaptım ve sokakta üstsüz yürüdüm" demişti.
Protestolar sırasında, adliye binasına saldırılmış, duvarlarına yazılar yazılmış ve kapıları kırılıp binaya zarar verilmişti.
Dupond-Moretti ise söz konusu protestolarda zarar gören adliye binasını denetlemeye gitmişti.
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