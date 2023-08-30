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Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz, piyasa aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230830/erdogan-fahis-fiyat-balonunun-sondugunu-goruyoruz-piyasa-aldigimiz-tedbirlerle-dengeye-oturacak-1075057935.html
Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz, piyasa aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz, piyasa aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
TOBB heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T18:28+0300
2023-08-30T18:37+0300
recep tayyip erdoğan
fahiş fiyat
ekonomi
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyetini kabul etti. Erdoğan burada yaptığı ekonomi değerlendirmesinde "Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü görüyoruz. Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak. Vatandaşın aşını, işini ekmeğini koruması ve büyütmesi önceliklerimizin başındadır. Elde ettiğimiz kazanımlarımızdan geriye gidişe asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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cumhurbaşkanı erdoğandan ekonomi açıklaması, cumhurbaşkanı erdoğandan fahiş fiyat açıklaması, cumhurbaşkanı erdoğan fahiş fiyat, cumhurbaşkanı erdoğan tobb heyetini kabul etti
cumhurbaşkanı erdoğandan ekonomi açıklaması, cumhurbaşkanı erdoğandan fahiş fiyat açıklaması, cumhurbaşkanı erdoğan fahiş fiyat, cumhurbaşkanı erdoğan tobb heyetini kabul etti

Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz, piyasa aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak

18:28 30.08.2023 (güncellendi: 18:37 30.08.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan TOBB
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AA
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TOBB heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü görüyoruz. Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyetini kabul etti. Erdoğan burada yaptığı ekonomi değerlendirmesinde "Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü görüyoruz. Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak. Vatandaşın aşını, işini ekmeğini koruması ve büyütmesi önceliklerimizin başındadır. Elde ettiğimiz kazanımlarımızdan geriye gidişe asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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