https://sputniknews.com.tr/20230830/erdogan-fahis-fiyat-balonunun-sondugunu-goruyoruz-piyasa-aldigimiz-tedbirlerle-dengeye-oturacak-1075057935.html

Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz, piyasa aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak

Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz, piyasa aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak

TOBB heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T18:28+0300

2023-08-30T18:28+0300

2023-08-30T18:37+0300

recep tayyip erdoğan

fahiş fiyat

ekonomi

ekonomi

tobb

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyetini kabul etti. Erdoğan burada yaptığı ekonomi değerlendirmesinde "Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü görüyoruz. Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak. Vatandaşın aşını, işini ekmeğini koruması ve büyütmesi önceliklerimizin başındadır. Elde ettiğimiz kazanımlarımızdan geriye gidişe asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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2023

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