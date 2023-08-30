https://sputniknews.com.tr/20230830/erdogan-fahis-fiyat-balonunun-sondugunu-goruyoruz-piyasa-aldigimiz-tedbirlerle-dengeye-oturacak-1075057935.html
Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz, piyasa aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz, piyasa aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
TOBB heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T18:28+0300
2023-08-30T18:28+0300
2023-08-30T18:37+0300
recep tayyip erdoğan
fahiş fiyat
ekonomi
ekonomi
tobb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075058020_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_bcc4a848eb5235cffdea57a0061f5ff3.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyetini kabul etti. Erdoğan burada yaptığı ekonomi değerlendirmesinde "Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü görüyoruz. Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak. Vatandaşın aşını, işini ekmeğini koruması ve büyütmesi önceliklerimizin başındadır. Elde ettiğimiz kazanımlarımızdan geriye gidişe asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075058020_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c0f66fe4d83c692150ced47b1b2441e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanı erdoğandan ekonomi açıklaması, cumhurbaşkanı erdoğandan fahiş fiyat açıklaması, cumhurbaşkanı erdoğan fahiş fiyat, cumhurbaşkanı erdoğan tobb heyetini kabul etti
cumhurbaşkanı erdoğandan ekonomi açıklaması, cumhurbaşkanı erdoğandan fahiş fiyat açıklaması, cumhurbaşkanı erdoğan fahiş fiyat, cumhurbaşkanı erdoğan tobb heyetini kabul etti
Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz, piyasa aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
18:28 30.08.2023 (güncellendi: 18:37 30.08.2023) Abone ol
TOBB heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü görüyoruz. Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyetini kabul etti. Erdoğan burada yaptığı ekonomi değerlendirmesinde "Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü görüyoruz. Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak. Vatandaşın aşını, işini ekmeğini koruması ve büyütmesi önceliklerimizin başındadır. Elde ettiğimiz kazanımlarımızdan geriye gidişe asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.