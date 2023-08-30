https://sputniknews.com.tr/20230830/emekli-maasina-ek-zamda-olasi-4-oran-ortaya-cikti--1075039934.html

Emekli maaşına ek zamda olası 4 oran ortaya çıktı

Emekli maaşına ek zamda olası 4 oran ortaya çıktı

Toplu sözleşme zammı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yarın açıklayacağı karar beklenirken emekliye zam düzenlemesi sürüyor. Emekli maaşı zammı için de... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T09:52+0300

2023-08-30T09:52+0300

2023-08-30T09:56+0300

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Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle 2 bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2.4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı için sona gelindi. Zam konusunda nihai kararın 31 Ağustos'a kadar açıklanması gerekiyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.Referans değer olacakSabah'ın haberine göre, 15.5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi de toplu sözleşme zammı için gelecek açıklamalara odaklandı. Çünkü enflasyonun üzerinde gelecek memur zammı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için önemli bir referans değer olması bekleniyor.Yüzde 45 civarında zamEmekliye, memur zammının altında kalmayacak şekilde zam yapılacak. Hükümetin son toplu sözleşme zammı ve enflasyon beklentisiyle hesaplanan fark dikkate alındığında Ocak 2024 memur zammı yüzde 45 civarında olacak.Merkez Bankası'nın son yayımladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyonun yüzde 33.13 olması bekleniyor. Bir önceki dönem olan Temmuz'da yüzde 6'lık bir toplu sözleşme zammı söz konusuydu. Emekliye ek zam oranı ne kadar olacak?Beklentilere göre, yüzde 25.59'lik bir memur enflasyon farkı oluşacak. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplandığında yüzde 44.43'lük bir zam oranı söz konusu olacak. Hesaplamalara dikkatle bakıldığında memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamının 10-11 puan daha üzerinde olacak. Yine bu rakamlara göre hesap yaptığımızda ek zam SSK, Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı yani yüzde 33.13 kadar olacak.Tüm veriler değerlendirildiğinde emekli zammında da ilave 10-15 puanlık bir refah payı söz konusu olabilir.En düşük emekli maaşı ne kadar olur?En düşük emekli maaşı konusunda ara zam için çalışmalar devam ediyor. Ekim ayı başında Meclis'in açılmasıyla detaylar netleşecek. Burada en düşük emekli maaşının Hazine desteği ile 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde yer alıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dosyasında kademeli zam formülü de bulunuyor. Bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bütün formüller Maliye Bakanlığı ile beraber masaya yatırılacak. Buna göre emeklilerin kök maaşlarına göre; yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak.Emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230829/memur-emekli-zamminda-4-toplanti-zam-orani-ne-olacak-1075020052.html

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