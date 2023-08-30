https://sputniknews.com.tr/20230830/dsp-genel-baskani-aksakal-31-martta-tum-secim-cevrelerinde-dogru-adaylarla-secimlere-katilacagiz-1075034495.html

DSP Genel Başkanı Aksakal: 31 Mart'ta tüm seçim çevrelerinde doğru adaylarla seçimlere katılacağız

DSP Genel Başkanı Aksakal: 31 Mart'ta tüm seçim çevrelerinde doğru adaylarla seçimlere katılacağız

Gündemi değerlendiren DSP Genel Başkanı Aksakal "31 Mart'ta tüm seçim çevrelerinde doğru adaylarla seçimlere katılacağız. Tıpkı 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T01:23+0300

2023-08-30T01:23+0300

2023-08-30T01:23+0300

türkiye

dsp

demorkatik sol parti (dsp)

demokratik sol parti (dsp)

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak Türk milletinin sonsuza kadar yaşayacağını ifade etti.Emeklilere zaman geçirmeden seyyanen 4 bin lira zam verilmesinin artık kaçınılmaz hale geldiğini belirten Aksakal, bu konuda bazı yasal düzenlemelerin yapılması için Meclis'in açılmasını beklemeye gerek olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanun hükmünde kararname ile bunu hayata geçirebileceğini, yeni yasama döneminde de bu kararnamenin TBMM'de kanunlaştırılabileceğini kaydetti.'Birbirine güvenmeyenlere vatandaş niye güvensin?'Halkın Millet İttifakı'nın "zavallılığını" açık bir şekilde izlediğini ifade eden Aksakal, "Şu bir gerçektir ki artık ülke çıkarını esas almış siyaset Cumhur İttifakı yapısında şekillenmiş, milli ve manevi değerleri yücelten, vatansever, emeğin hak mücadelesini sahiplenen bir siyasi yapı, sağıyla soluyla burada buluşmuştur. Bu yapı daha da güçlenerek önümüzdeki mahalli idareler seçimlerine de damgasını vuracaktır" diye konuştu.Aksakal, Demokratik Sol Parti'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyleyerek, "Özellikle doğu ve güneydoğuda PKK terör örgütünün tahakkümü altında kalmış yerel yönetimler başta olmak üzere, yağmanın ve talanın had safhaya çıktığı yerlerde mazlum halkın tutunacağı dal olacağımızı buradan ifade etmek isterim" dedi.Millet İttifakı'ndaki partilerin hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle kavgalı olduklarını savunan Aksakal, "Düşünebiliyor musunuz; topluma cumhurbaşkanı adayı olarak sundukları, yani Türkiye'yi yönetme görevi verdikleri Genel Başkanlarını, partilerini yönetmeye yeterli görmeyen bir ana muhalefet yapısıyla karşı karşıyayız. En basit yaklaşımla birbirine güvenmeyenlere vatandaş niye güvensin?" değerlendirmesinde bulundu.'İYİ Parti eğer 31 Mart seçimlerine tek başına katılmazsa kendi adlarına son seçimleri olacaktır'Önder Aksakal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi sürecinde yaşananlardan dolayı özür dilediğini anlatarak, şöyle devam etti:'1392 seçim çevresinde adaylarımızı halkın tercihine sunacağız'Halkın artık gerçekleri gördüğünü, yaşanan sorunların ancak Cumhur İttifakı yapısındaki siyasi partilerle çözülebileceğine kanaat getirdiğini aktaran Aksakal, "31 Mart'ta tüm seçim çevrelerinde doğru adaylarla hizmet odaklı yaklaşımla çalışacak adaylarımızla seçimlere katılacağız. Tıpkı 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığını kazandığımız gibi 31 Mart'ta da başta büyükşehirler olmak üzere 1392 seçim çevresinde adaylarımızı halkın tercihine sunacağız" ifadelerini kullandı.

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