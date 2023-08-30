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Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş yayınlandı
Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş yayınlandı
Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk kez yayınlandı. Marşı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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marş, türkiye, cumhuriyet
marş, türkiye, cumhuriyet

Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş yayınlandı

23:18 30.08.2023
© Sputnik / Elif SudagezerDolmabahçe Sarayı - Türk bayrağı
Dolmabahçe Sarayı - Türk bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© Sputnik / Elif Sudagezer
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Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk kez yayınlandı. Marşı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca düzenlediğimiz 100. Yıl Marşı Yarışması’nda birinci seçilen eserimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızda milletimizle buluştu. Millî ve manevi duygularımızı ifade eden, gönüllerimizi coşturan, istikbal adına vizyonumuzu ve heyecanımızı ortaya koyan bu marşla, Türkiye Yüzyılı'nda emin ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Marşımız 100. yılımıza armağan olsun"
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