Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş yayınlandı
© Sputnik / Elif SudagezerDolmabahçe Sarayı - Türk bayrağı
© Sputnik / Elif Sudagezer
Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk kez yayınlandı. Marşı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca düzenlediğimiz 100. Yıl Marşı Yarışması’nda birinci seçilen eserimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızda milletimizle buluştu. Millî ve manevi duygularımızı ifade eden, gönüllerimizi coşturan, istikbal adına vizyonumuzu ve heyecanımızı ortaya koyan bu marşla, Türkiye Yüzyılı'nda emin ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Marşımız 100. yılımıza armağan olsun"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca düzenlediğimiz 100. Yıl Marşı Yarışması’nda birinci seçilen eserimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızda milletimizle buluştu.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 30, 2023
Millî ve manevi duygularımızı ifade eden, gönüllerimizi coşturan, istikbal adına vizyonumuzu ve heyecanımızı ortaya… pic.twitter.com/3weC6qK5Np