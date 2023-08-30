Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş yayınlandı

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca düzenlediğimiz 100. Yıl Marşı Yarışması’nda birinci seçilen eserimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızda milletimizle buluştu. Millî ve manevi duygularımızı ifade eden, gönüllerimizi coşturan, istikbal adına vizyonumuzu ve heyecanımızı ortaya koyan bu marşla, Türkiye Yüzyılı'nda emin ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Marşımız 100. yılımıza armağan olsun"