Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
BÜYÜK TAARRUZ
Bir milletin 101 yıllık bağımsızlık destanı
12:31
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230830/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor--1075060663.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin yükselişi devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin yükselişi devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesindeki krizlerin çözüm adresi, güvenliği ve refahı konusundaki tehditleri bertaraf etmiş, gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye’nin... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T20:36+0300
2023-08-30T20:52+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075060927_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_4427edcb4b10f6df7d556c65566d9f7b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı’nda konuşuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075060927_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_33647b593e5c975c8b9a9d1f549e33b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin yükselişi devam edecek

20:36 30.08.2023 (güncellendi: 20:52 30.08.2023)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ile, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ile, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AA / Mustafa Kamacı
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesindeki krizlerin çözüm adresi, güvenliği ve refahı konusundaki tehditleri bertaraf etmiş, gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye’nin yükselişi devam edecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı’nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Ağustos, tarihimize “Zaferler Ayı” olarak geçen müstesna bir dönemdir. Malazgirt’ten Belgrad’a, Mohaç’tan Kıbrıs’a kadar uzanan nice başarılarla dolu olarak tarihimize ismini altın harflerle yazdıran bu özel ayın sonuna geldik.
Ağustos’u, Anadolu’daki son devletimiz Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açan büyük bir zaferin yıldönümüyle kapatıyoruz. 26 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği “hücum” emriyle ordumuz Büyük Taarruzu başlatmıştı. Düşman hatlarını birer birer dağıtan kahraman ordumuz, 30 Ağustos günü gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesiyle, Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha ederek, İzmir yolunu açmıştı.
Büyük Taarruz’un başlamasından 15 gün sonra, kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayrakları dalgalanıyordu. Böylece, ebedi vatanımız Anadolu topraklarını 3,5 yıla yakın, hain emelleri ve pis çizmeleriyle kirleten düşmana karşı sahada verdiğimiz savaşı kazandık.
Her zaferimiz gibi Büyük Taarruzla da, istiklalimiz ve istikbalimiz için yapamayacağımız fedakârlık, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını dosta-düşmana bir kez daha gösterdik. Elbette bir asırlık Cumhuriyet dönemimizin kendi içinde ayrı bir serencamı var. Acısıyla-tatlısıyla bir asrı geride bırakarak, aslında her biri diğerinin varisi ve temsilcisi devletler silsilemizin son halkası Cumhuriyetimizin dayandığı köklerin derinliğini ve sağlamlığını ispatladık.
Büyük Taarruz’un üzerinden 101 yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtiği şu dönemde, milletçe aynı hissiyatla, aynı azimle, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlendik. Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarıyla, küresel siyasi ve ekonomik güç aygıtlarının sinsi emelleriyle, birliğimize ve beraberliğimize yönelik nice tuzaklarla dize getirmek isteyenlere, milletçe eyvallah etmedik. Cumhuriyetimizin mayasını teşkil eden milli iradenin üstünlüğü ilkesine hep birlikte bağlı kalarak, tüm oyunları bozduk, tüm senaryoları yırtıp attık.
Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti çeyrek asır, yarım asır, bir asır önce olduğundan, siyasi, ekonomik, askeri imkanlarıyla daha güçlü ve daha ileridedir.
Yıllarca bu ülkenin ve milletin enerjisini hamasetle emenlerin, kendi korkaklıklarını, kendi zaaflarını devletin siyaseti gibi sunanların devri kapanmıştır.
"Dünyayı okuyan, Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilen, sahip olduklarının öneminin farkında bulunan milletimizle birlikte hedeflere adım adım ilerleyeceğiz.
Bölgesindeki krizlerin çözüm adresi, güvenliği ve refahı konusundaki tehditleri bertaraf etmiş, gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye’nin yükselişi devam edecek.
Asıl kutlamayı 29 Ekim'de yapacağız. Milli Mücadelenin ilk asrını geride bırakmamıza ilişkin kutlamalar zincirinin son halkasını tarihimize eklemiş olacağız.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала