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Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz, piyasa aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
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Erdoğan: İnşallah yakında bize hava savunma sistemi vermeyenlere satacak noktaya geleceğiz
Erdoğan: İnşallah yakında bize hava savunma sistemi vermeyenlere satacak noktaya geleceğiz
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah yakında, olmadık bahaneler... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T17:41+0300
2023-08-30T18:21+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
son dakika
hava savunma sistemi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;"İnşallah yakında, olmadık bahaneler öne sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere, hava savunma sistemi satacak noktaya geleceğiz.(Milli Muharip Uçak KAAN) İnşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz.Ne oy uğruna şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş tutanların hiçbiri bizi huzur ve esenliği teminden alıkoyamayacak."
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recep tayyip erdoğan, son dakika, hava savunma sistemi
recep tayyip erdoğan, son dakika, hava savunma sistemi

Erdoğan: İnşallah yakında bize hava savunma sistemi vermeyenlere satacak noktaya geleceğiz

17:41 30.08.2023 (güncellendi: 18:21 30.08.2023)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah yakında, olmadık bahaneler öne sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere, hava savunma sistemi satacak noktaya geleceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"İnşallah yakında, olmadık bahaneler öne sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere, hava savunma sistemi satacak noktaya geleceğiz.
(Milli Muharip Uçak KAAN) İnşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz.
Ne oy uğruna şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş tutanların hiçbiri bizi huzur ve esenliği teminden alıkoyamayacak."
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