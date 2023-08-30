https://sputniknews.com.tr/20230830/cumhurbaskani-erdogan-kara-harp-okulu-diploma-toreninde-konusuyor-1075056832.html

Erdoğan: İnşallah yakında bize hava savunma sistemi vermeyenlere satacak noktaya geleceğiz

Erdoğan: İnşallah yakında bize hava savunma sistemi vermeyenlere satacak noktaya geleceğiz

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah yakında, olmadık bahaneler... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T17:41+0300

2023-08-30T17:41+0300

2023-08-30T18:21+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

son dakika

hava savunma sistemi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;"İnşallah yakında, olmadık bahaneler öne sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere, hava savunma sistemi satacak noktaya geleceğiz.(Milli Muharip Uçak KAAN) İnşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz.Ne oy uğruna şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş tutanların hiçbiri bizi huzur ve esenliği teminden alıkoyamayacak."

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recep tayyip erdoğan, son dakika, hava savunma sistemi