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Çanakkale'nin Çan ilçesinde orman yangını çıktı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde orman yangını çıktı
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri Göleti mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T17:35+0300
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Çan Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Şefliğindeki Erenler Kulesi'nden gelen ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, ekipler olay yerine sevk edildi.Çanakkale ve Bayramiç'te konuşlu 2 helikopter, Edremit'ten 2 uçak ile Çan Orman İşletmesi ve çevredeki işletmelerden kara unsurları, yangına müdahaleye başladı.Belediye ekipleri ile çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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çanakkale, yangın, orman yangını
çanakkale, yangın, orman yangını

Çanakkale'nin Çan ilçesinde orman yangını çıktı

17:35 30.08.2023 (güncellendi: 17:36 30.08.2023)
© İHA / İBRAHİM ÇUBUK - SEVDANUR ŞAHİN-AW019535Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© İHA / İBRAHİM ÇUBUK - SEVDANUR ŞAHİN-AW019535
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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri Göleti mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Çan Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Şefliğindeki Erenler Kulesi'nden gelen ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, ekipler olay yerine sevk edildi.
Çanakkale ve Bayramiç'te konuşlu 2 helikopter, Edremit'ten 2 uçak ile Çan Orman İşletmesi ve çevredeki işletmelerden kara unsurları, yangına müdahaleye başladı.
Belediye ekipleri ile çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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