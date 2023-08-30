https://sputniknews.com.tr/20230830/bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-ihasi-vuruldu-1075063422.html
Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı vuruldu
Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Federasyonu’nun Bryansk Bölgesi’nin Valisi Bogomaz, bölgeye giren iki Ukrayna insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma güçleri tarafından... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T22:47+0300
2023-08-30T22:47+0300
2023-08-30T22:47+0300
ukrayna krizi
bryansk
rusya federasyonu
aleksandr bogomaz
ukrayna
ukrayna krizi
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın hava savunma güçleri Ukraynalı teröristlerin saldırısını engelledi. Bryansk Bölgesi üzerinde iki uçak tipi insansız hava aracı düşürüldü. Hiçbir can kaybı veya hasar yok” diye yazdı.‘Kırım doğusunda seyir füzesi vuruldu’Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov da yarımadanın doğusunda bir seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Aksenov, Telegram hesabından yaptığı duyuruda, “Hava savunma güçleri Kırım’ın doğu kesiminde bir seyir füzesini düşürdü” ifadesini kullandı.Kırım lideri, vatandaşlardan sakin olmalarını ve sadece resmi kaynaklara güvenmelerini istedi.
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bryansk, rusya federasyonu, aleksandr bogomaz, ukrayna, ukrayna krizi
bryansk, rusya federasyonu, aleksandr bogomaz, ukrayna, ukrayna krizi
Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı vuruldu
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Rusya Federasyonu’nun Bryansk Bölgesi’nin Valisi Bogomaz, bölgeye giren iki Ukrayna insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma güçleri tarafından vurulduğunu belirtti.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın hava savunma güçleri Ukraynalı teröristlerin saldırısını engelledi. Bryansk Bölgesi üzerinde iki uçak tipi insansız hava aracı düşürüldü. Hiçbir can kaybı veya hasar yok” diye yazdı.
‘Kırım doğusunda seyir füzesi vuruldu’
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov da yarımadanın doğusunda bir seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Aksenov, Telegram hesabından yaptığı duyuruda, “Hava savunma güçleri Kırım’ın doğu kesiminde bir seyir füzesini düşürdü” ifadesini kullandı.
Kırım lideri, vatandaşlardan sakin olmalarını ve sadece resmi kaynaklara güvenmelerini istedi.