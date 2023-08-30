https://sputniknews.com.tr/20230830/bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-ihasi-vuruldu-1075063422.html

Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı vuruldu

Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı vuruldu

Rusya Federasyonu’nun Bryansk Bölgesi’nin Valisi Bogomaz, bölgeye giren iki Ukrayna insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma güçleri tarafından... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T22:47+0300

2023-08-30T22:47+0300

2023-08-30T22:47+0300

ukrayna krizi

bryansk

rusya federasyonu

aleksandr bogomaz

ukrayna

ukrayna krizi

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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın hava savunma güçleri Ukraynalı teröristlerin saldırısını engelledi. Bryansk Bölgesi üzerinde iki uçak tipi insansız hava aracı düşürüldü. Hiçbir can kaybı veya hasar yok” diye yazdı.‘Kırım doğusunda seyir füzesi vuruldu’Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov da yarımadanın doğusunda bir seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Aksenov, Telegram hesabından yaptığı duyuruda, “Hava savunma güçleri Kırım’ın doğu kesiminde bir seyir füzesini düşürdü” ifadesini kullandı.Kırım lideri, vatandaşlardan sakin olmalarını ve sadece resmi kaynaklara güvenmelerini istedi.

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bryansk, rusya federasyonu, aleksandr bogomaz, ukrayna, ukrayna krizi