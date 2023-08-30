BM Genel Kurulu’nun 78. oturumunda Rusya nasıl bir duruş sergileyecek?

“Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi’nin adada ortak uluslararası tüzel kişiliğe, egemenliğe ve vatandaşlığa sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyonun yaratılmasını öngören kararları temelinde çözüme kavuşturulmasından yanayız. Aynı zamanda nihai çözüm modelinin dış baskı olmadan hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler tarafından onaylanması gerekiyor. Kıbrıs sorununun dış boyutlarıyla ilgili müzakerelere Konsey’in daimi üyelerinin de dahil edilmesinin yanı sıra, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin mevcut garanti sisteminin yerine Güvenlik Konseyi’nin garantilerinin getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.”