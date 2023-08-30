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https://sputniknews.com.tr/20230830/benzine-indirim-yolda-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075041721.html
Benzine indirim yolda: Güncel akaryakıt fiyatları
Benzine indirim yolda: Güncel akaryakıt fiyatları
31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T10:35+0300
2023-08-30T10:35+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. 31 Ağustos Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor.Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıtları şu şekilde:İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan; benzinin litresi ise ortalama 37.78 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230822/motorine-yeni-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-1074820824.html
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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı

Benzine indirim yolda: Güncel akaryakıt fiyatları

10:35 30.08.2023
© Sputnik / Kerimcan Malazbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor.
Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.
31 Ağustos Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıtları şu şekilde:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan; benzinin litresi ise ortalama 37.78 liradan satılıyor.
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
EKONOMİ
Motorine yeni zam: Güncel akaryakıt fiyatları
22 Ağustos, 05:56
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