https://sputniknews.com.tr/20230830/benzine-indirim-yolda-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075041721.html

Benzine indirim yolda: Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine indirim yolda: Güncel akaryakıt fiyatları

31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T10:35+0300

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ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. 31 Ağustos Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor.Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıtları şu şekilde:İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan; benzinin litresi ise ortalama 37.78 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230822/motorine-yeni-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-1074820824.html

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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı