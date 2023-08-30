https://sputniknews.com.tr/20230830/bazi-ozel-okullarin-ucretsiz-ders-kitaplarini-ogrencilere-ulastirmadigi-iddiasiyla-ilgili-inceleme-1075051125.html

Bazı özel okulların ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere ulaştırmadığı iddiasıyla ilgili inceleme

Bazı özel okulların ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere ulaştırmadığı iddiasıyla ilgili inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel okulların ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere dağıtmadığı veya kullanılmadan hurda kağıt olarak elden çıkardığı... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T15:28+0300

2023-08-30T15:28+0300

2023-08-30T15:28+0300

yaşam

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

kitap

inceleme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067892451_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0318aeb193597e94b7657dc1f2f6dadd.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi ve özel okullara dağıtımı yapılan ücretsiz ders kitaplarının, bazı özel okullarda öğrencilere dağıtımı yapılmadan veya derslerde hiç kullanılmadan hurda kağıt olarak elden çıkarıldığına dair haberlerin ardından inceleme başlatıldı, konuyla ilgili bir dizi tedbir alındı.Özel okullara gönderilen yazıda bu fiili işlediği tespit edilen kurumlar hakkında 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesi doğrultusunda işlem yapılacağı belirtildi.Özel okullara, talep ettikleri ücretsiz ders kitaplarının derslerde aktif kullanılması gerektiği talimatı verilen yazıda, "Bakanlığımızdan ücretsiz ders kitabı talebinde bulunan tüm okulların ders dönemi sonunda bu kitapları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etmeleri yazılı olarak kurumlara bildirilmiştir." ifadesine yer verildi.Bakanlık, valiliklere de, tüm özel okulların, 5 Eylül 2023 Salı günü mesai bitimine kadar "MEBBİS Kitap Seçim Modülü" üzerinden her sınıf seviyesinde ve ders bazlı olarak kitap taleplerini güncelleyerek, gerçek taleplerinin yenilenmesini sağlamaları talimatını verdi.'İlave ücret aldığı belirlene okullarla ilgili inceleme yapılacak'MEB'in, özel okullara gönderdiği yazıda ayrıca, özel okulların eğitim ve diğer ücretleri her yıl mayıs sonuna kadar ilan ederek Bakanlığın ilgili veri tabanına kaydettiği ve kamuoyuna duyurduğu hatırlatılarak bunların üzerinde ilave ücret aldığı tespit edilenlerle ilgili de gerekli incelemelerin yürütüleceği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230826/amasyada-kuran-kursunda-20-ogrenciye-pide-dayagi-valilik-sorusturma-baslatti-1074951111.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, kitap, inceleme