https://sputniknews.com.tr/20230830/bati-basini-zelenskiy-ve-bidenin-ilk-gorusmesi-skandala-donustu-1075059904.html

Batı basını: Zelenskiy ve Biden'ın ilk görüşmesi skandala dönüştü

Batı basını: Zelenskiy ve Biden'ın ilk görüşmesi skandala dönüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptıkları ilk görüşmeyi konu alan The Guardian gazetesi, söz konusu görüşmenin tam bir... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T20:13+0300

2023-08-30T20:13+0300

2023-08-30T20:16+0300

dünya

vladimir zelenskiy

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abd

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ABD’li gazeteci yazar Franklin Foer’in ‘The Last Politician’ (Son Politikacı) adlı kitabında yer alan bilgilere dayandırılan yazıda, Ukrayna ve ABD liderlerinin Oval Ofis’teki ilk görüşmesinin, Zelenskiy’in profesyonellikten uzak tutumunun ve sayısız taleplerinin ABD Başkanını sinirlendirdiği ifade edildi.Zelenskiy’in özellikle Ukrayna'nın NATO'ya girmesini talep ettiği, fakat aynı zamanda Fransa ve Almanya'nın ittifaktan yakında çekileceği konusunda tuhaf bir açıklama yaptığı ve ittifakı ‘önemi azalan geçmişin bir kalıntısı’ olarak nitelendirdiği anlatılan yazıda, “Bu çok saçma bir açıklama ve apaçık bir çelişkiydi. Ve Biden’ı sinirlendirdi” ifadelerine yer verildi.Kitapta ayrıca Zelenskiy'in, görüşmeden önce Kuzey Akım 2 gaz boru hattının inşasında yer alan Rus şirketine yönelik yaptırımları kaldırdığı için ABD’li mevkidaşını ‘zayıf’ bir politikacı olarak gördüğü belirtiliyor. Bununla birlikte Biden da, özellikle Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile olan dostane ilişkileri nedeniyle Ukrayna lideri hakkında ‘olumlu bir görüşe sahip değildi’.Kitaptan bir alıntıya yer veren The Guardian, “Zelenskiy'in (Biden) yönetimindeki en ateşli destekçileri bile onun bu işi abarttığını kabul etti” ifadelerini kullandı.Kitaba göre 2019’da seçilen Ukrayna lideri, eski ABD Başkanı Donald Trump ile uzun süre görüşmek için çabaladı, ancak başarısız oldu. Trump’ın onunla görüşmeyi reddetmesinin nedeni ise, Zelenskiy’in, kendisinin Biden dahil rakipleri ile ilgili ‘kirli çamaşırları’ aramasına yardım etme talebini geri çevirmesi oldu.Makalede, “Zelenskiy ‘o olayla ilgili kalıcı bir kin beslediğini’ ve ‘belki de en azından bilinçaltında, katlanmak zorunda kaldığı o aşağılanma, yaşadığı siyasi utanç nedeniyle’ Trump'ın Oval Ofis'teki halefi Biden’ı ‘suçluyor gibiydi’” ifadeleri kullanıldı.Foer, kitabın diğer bölümlerinde olduğu gibi Biden ile Zelenskiy'in 1 Eylül 2021'deki görüşmesini anlatırken doğrudan alıntılar kullanmıyor ve belirli kaynaklara atıfta bulunmuyor. Ancak yayıncı Penguin Random House, kitabın ‘Onlarca yıl Biden'ın etrafında bulunan son derece yakın danışman çevresine benzeri görülmemiş erişime’ dayandığını ifade ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221031/biden-yardim-listesi-siralayan-zelenskiye-sesini-yukseltti-ve-minnettar-olabilecegini-soyledi-1062904208.html

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