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https://sputniknews.com.tr/20230830/bakan-isikhan-toplu-sozlesme-sureci-yarin-sonuclanacak-1075062369.html
Bakan Işıkhan: Toplu sözleşme süreci yarın sonuçlanacak
Bakan Işıkhan: Toplu sözleşme süreci yarın sonuçlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti'nindir" dedi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
vedat işıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
memur
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Bakan Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam sürecine ilişkin açıklama yaptı.Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecini başarıyla tamamladığını, maaş artışına yönelik son sözün Hakem Heyeti'nde olduğunu belirten Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti'nindir" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, işçiyi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini belirten Işıkhan, "Hakem Heyeti'nin vereceği karar nihai karardır. Hizmet kollarında ve uzlaştığımız 341 maddede kamu çalışanlarımıza önemli haklar sağladık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma anlayışımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Yarın son kez toplanacakMali hakları görüşmek üzere yarın son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
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vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, memur, memur-sen
vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, memur, memur-sen

Bakan Işıkhan: Toplu sözleşme süreci yarın sonuçlanacak

21:53 30.08.2023
© İHA / CİHAN KİZİR-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© İHA / CİHAN KİZİR-
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti'nindir" dedi.
Bakan Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecini başarıyla tamamladığını, maaş artışına yönelik son sözün Hakem Heyeti'nde olduğunu belirten Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti'nindir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, işçiyi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini belirten Işıkhan, "Hakem Heyeti'nin vereceği karar nihai karardır. Hizmet kollarında ve uzlaştığımız 341 maddede kamu çalışanlarımıza önemli haklar sağladık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma anlayışımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yarın son kez toplanacak

Mali hakları görüşmek üzere yarın son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.
Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
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