https://sputniknews.com.tr/20230830/almanyada-tenis-topu-buyuklugunde-dolu-yagisi-nedeniyle-cok-sayida-hayvan-telef-oldu-1075059002.html
Almanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu
Almanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu
Almanya'nın Bavyera eyaletinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğu ve binalarda hasar oluştuğu bildirildi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T19:26+0300
2023-08-30T19:26+0300
2023-08-30T19:26+0300
dünya
almanya
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dolu yağışı
avrupa
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top
bavyera
ördek
tavuk
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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bavyera'da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı, çok sayıda hayvanın telef olmasına ve binalarda hasara yol açtı.Bad Tölz-Wolfratshausen bölgesinde en az 18 geyik ile çok sayıda ördek ve tavuk telef oldu.Diğer bölgelerde de 6 leyleğin öldüğü bilgisi paylaşıldı.Dolu yağışı bazı araçların camlarının kırılmasına da neden oldu.Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) bölgede dolu yağışının devam edebileceği uyarısında bulundu.
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almanya, dolu, dolu yağışı, avrupa, tenis, top, bavyera, ördek, tavuk
almanya, dolu, dolu yağışı, avrupa, tenis, top, bavyera, ördek, tavuk
Almanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu
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Almanya'nın Bavyera eyaletinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğu ve binalarda hasar oluştuğu bildirildi.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bavyera'da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı, çok sayıda hayvanın telef olmasına ve binalarda hasara yol açtı.
Bad Tölz-Wolfratshausen bölgesinde en az 18 geyik ile çok sayıda ördek ve tavuk telef oldu.
Diğer bölgelerde de 6 leyleğin öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Dolu yağışı bazı araçların camlarının kırılmasına da neden oldu.
Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) bölgede dolu yağışının devam edebileceği uyarısında bulundu.