https://sputniknews.com.tr/20230830/almanyada-tenis-topu-buyuklugunde-dolu-yagisi-nedeniyle-cok-sayida-hayvan-telef-oldu-1075059002.html

Almanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu

Almanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu

Almanya'nın Bavyera eyaletinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğu ve binalarda hasar oluştuğu bildirildi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T19:26+0300

2023-08-30T19:26+0300

2023-08-30T19:26+0300

dünya

almanya

dolu

dolu yağışı

avrupa

tenis

top

bavyera

ördek

tavuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075058690_0:547:900:1053_1920x0_80_0_0_3bb46899aa7afe3e5a5c2d400b185067.jpg

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bavyera'da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı, çok sayıda hayvanın telef olmasına ve binalarda hasara yol açtı.Bad Tölz-Wolfratshausen bölgesinde en az 18 geyik ile çok sayıda ördek ve tavuk telef oldu.Diğer bölgelerde de 6 leyleğin öldüğü bilgisi paylaşıldı.Dolu yağışı bazı araçların camlarının kırılmasına da neden oldu.Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) bölgede dolu yağışının devam edebileceği uyarısında bulundu.

almanya

bavyera

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, dolu, dolu yağışı, avrupa, tenis, top, bavyera, ördek, tavuk