https://sputniknews.com.tr/20230830/abdli-bilim-insanlari-abd-nukleer-silahini-ingiltereye-tasimak-istiyor-1075060705.html

ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor

ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (Federation of American Scientists, FAS), ABD’nin nükleer silahını İngiltere’ye taşıma niyetinde olduğuna dair kanıtların... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T20:37+0300

2023-08-30T20:37+0300

2023-08-30T20:38+0300

dünya

abd

abd

nükleer

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074125191_0:134:2550:1568_1920x0_80_0_0_bc98b18e506b3bd0d7d5929cb3efc2c4.jpg

ABD Hava Kuvvetleri 2024 mali yılı bütçe taslağına dikkat çeken bilim insanları, İngiltere’nin başkenti Londra’ya yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Kraliyet Hava Kuvvetleri Lakenheath hava üssünde 'güvenli depolama tesisinin' kurulacağını kaydetti. Deponun yanında da Kraliyet Hava Kuvvetleri F-35 pilotları için kışlanın inşa edilmesi planlanıyor.Bilim insanlarının kaydettiği gibi, söz konusu belgeler, ABD’nin 15 yıl aradan sonra bir kez daha nükleer silahını İngiltere’ye yerleştireceği anlamına geliyor.ABD, 1952’den başlayarak yaklaşık 50 yıl boyunca nükleer silahını İngiltere’de sakladı. Bu silah, büyük ölçüde B61 bombalarının eskimesi nedeniyle 2008’de tahliye edildi. ABD, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlattığı 2022’de bu konuyla ilgili duruşunu değiştirdi.

abd

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, nükleer, ingiltere