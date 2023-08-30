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https://sputniknews.com.tr/20230830/abdli-bilim-insanlari-abd-nukleer-silahini-ingiltereye-tasimak-istiyor-1075060705.html
ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor
ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor
Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (Federation of American Scientists, FAS), ABD’nin nükleer silahını İngiltere’ye taşıma niyetinde olduğuna dair kanıtların... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T20:37+0300
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ABD Hava Kuvvetleri 2024 mali yılı bütçe taslağına dikkat çeken bilim insanları, İngiltere’nin başkenti Londra’ya yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Kraliyet Hava Kuvvetleri Lakenheath hava üssünde 'güvenli depolama tesisinin' kurulacağını kaydetti. Deponun yanında da Kraliyet Hava Kuvvetleri F-35 pilotları için kışlanın inşa edilmesi planlanıyor.Bilim insanlarının kaydettiği gibi, söz konusu belgeler, ABD’nin 15 yıl aradan sonra bir kez daha nükleer silahını İngiltere’ye yerleştireceği anlamına geliyor.ABD, 1952’den başlayarak yaklaşık 50 yıl boyunca nükleer silahını İngiltere’de sakladı. Bu silah, büyük ölçüde B61 bombalarının eskimesi nedeniyle 2008’de tahliye edildi. ABD, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlattığı 2022’de bu konuyla ilgili duruşunu değiştirdi.
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ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor

20:37 30.08.2023 (güncellendi: 20:38 30.08.2023)
© MICHAEL REYNOLDSABD - ABD Bayrağı - Robert F. Kennedy Adalet Bakanlığı Binası, Washington, DC, ABD,
ABD - ABD Bayrağı - Robert F. Kennedy Adalet Bakanlığı Binası, Washington, DC, ABD, - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© MICHAEL REYNOLDS
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Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (Federation of American Scientists, FAS), ABD’nin nükleer silahını İngiltere’ye taşıma niyetinde olduğuna dair kanıtların arttığını belirtti.
ABD Hava Kuvvetleri 2024 mali yılı bütçe taslağına dikkat çeken bilim insanları, İngiltere’nin başkenti Londra’ya yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Kraliyet Hava Kuvvetleri Lakenheath hava üssünde 'güvenli depolama tesisinin' kurulacağını kaydetti. Deponun yanında da Kraliyet Hava Kuvvetleri F-35 pilotları için kışlanın inşa edilmesi planlanıyor.
Bilim insanlarının kaydettiği gibi, söz konusu belgeler, ABD’nin 15 yıl aradan sonra bir kez daha nükleer silahını İngiltere’ye yerleştireceği anlamına geliyor.
ABD, 1952’den başlayarak yaklaşık 50 yıl boyunca nükleer silahını İngiltere’de sakladı. Bu silah, büyük ölçüde B61 bombalarının eskimesi nedeniyle 2008’de tahliye edildi. ABD, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlattığı 2022’de bu konuyla ilgili duruşunu değiştirdi.
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