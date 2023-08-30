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https://sputniknews.com.tr/20230830/abdde-kirmizi-telefon-hatti-denemesi-1075057199.html
ABD'de 'kırmızı telefon' hattı denemesi
ABD'de 'kırmızı telefon' hattı denemesi
60 yıl önce bugün Moskova ile Washington arasında doğrudan iletişim sağlayan 'kırmızı telefon' hattı devreye girdi. Kırmızı telefon, ABD ile Sovyetler Birliği... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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Bu hat, 30 Ağustos 1963'te Küba füze krizinin ardından Pentagon ve Kremlin arasında olası bir Dünya Savaşı'nı önlemek amacıyla kurulmuştur. Bu sistem vasıtasıyla iletilen ilk önemli mesaj, dönemin ABD Başkanı John Kennedy suikastıyla ilgiliydi. İsminin 'kırmızı telefon' olmasına rağmen aslında bir telefon hattı değildi. Başlangıçta teleprinter kullanılmaktaydı, 1986'da ise faks makinelerine geçildi. "Moskova-Washington sıcak haberleşme hattı" olarak da bilinen hat, Beyaz Saray ile Kremlin arasında güvenli bir diyaloğun kurulmasına izin verdi.
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kırmızı telefon hattı, pentagon, abd, rusya, sscb, john kennedy
kırmızı telefon hattı, pentagon, abd, rusya, sscb, john kennedy

ABD'de 'kırmızı telefon' hattı denemesi

21:33 30.08.2023 (güncellendi: 21:44 30.08.2023)
© AP PhotoABD'de Kırmızı telefon hattı denemesi
ABD'de Kırmızı telefon hattı denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AP Photo
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60 yıl önce bugün Moskova ile Washington arasında doğrudan iletişim sağlayan 'kırmızı telefon' hattı devreye girdi. Kırmızı telefon, ABD ile Sovyetler Birliği liderleri arasında doğrudan iletişim kurmayı sağlayan bir haberleşme hattıydı.
Bu hat, 30 Ağustos 1963'te Küba füze krizinin ardından Pentagon ve Kremlin arasında olası bir Dünya Savaşı'nı önlemek amacıyla kurulmuştur. Bu sistem vasıtasıyla iletilen ilk önemli mesaj, dönemin ABD Başkanı John Kennedy suikastıyla ilgiliydi. İsminin 'kırmızı telefon' olmasına rağmen aslında bir telefon hattı değildi. Başlangıçta teleprinter kullanılmaktaydı, 1986'da ise faks makinelerine geçildi. "Moskova-Washington sıcak haberleşme hattı" olarak da bilinen hat, Beyaz Saray ile Kremlin arasında güvenli bir diyaloğun kurulmasına izin verdi.
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