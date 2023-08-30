https://sputniknews.com.tr/20230830/abdde-kirmizi-telefon-hatti-denemesi-1075057199.html

ABD'de 'kırmızı telefon' hattı denemesi

ABD'de 'kırmızı telefon' hattı denemesi

60 yıl önce bugün Moskova ile Washington arasında doğrudan iletişim sağlayan 'kırmızı telefon' hattı devreye girdi. Kırmızı telefon, ABD ile Sovyetler Birliği... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T21:33+0300

2023-08-30T21:33+0300

2023-08-30T21:44+0300

dünya

kırmızı telefon hattı

pentagon

abd

rusya

sscb

john kennedy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075056683_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_14afb01672ef22abf8253724a4b016a6.jpg

Bu hat, 30 Ağustos 1963'te Küba füze krizinin ardından Pentagon ve Kremlin arasında olası bir Dünya Savaşı'nı önlemek amacıyla kurulmuştur. Bu sistem vasıtasıyla iletilen ilk önemli mesaj, dönemin ABD Başkanı John Kennedy suikastıyla ilgiliydi. İsminin 'kırmızı telefon' olmasına rağmen aslında bir telefon hattı değildi. Başlangıçta teleprinter kullanılmaktaydı, 1986'da ise faks makinelerine geçildi. "Moskova-Washington sıcak haberleşme hattı" olarak da bilinen hat, Beyaz Saray ile Kremlin arasında güvenli bir diyaloğun kurulmasına izin verdi.

rusya

sscb

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırmızı telefon hattı, pentagon, abd, rusya, sscb, john kennedy