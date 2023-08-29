https://sputniknews.com.tr/20230829/yunanistanin-evros-bolgesinde-son-20-yilin-en-buyuk-orman-yangini-yasaniyor-1075015019.html

Yunanistan'ın Evros bölgesinde son 20 yılın en büyük orman yangını yaşanıyor

Yunanistan'ın Evros bölgesinde son 20 yılın en büyük orman yangını yaşanıyor

Yüzlerce iftaiyeci, Evros bölgesinde 10 gündür devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T12:35+0300

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yunanistan

evros

orman yangını

dedeağaç

dünya

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Dedeağaç kenti yakınlarında başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle alevlerin hızla yayılmasına neden oldu.Arnavutluk ve Slovakya'dan gelen itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Yetkililer, yangının 77 bin hektardan büyük alanı sardığını belirtti. Evros bölgesindeki orman yangınlarında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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evros

dedeağaç

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Yunanistan’ın Evros bölgesinde son 20 yılın en büyük orman yangını yaşanıyor. Yunanistan’ın Evros bölgesinde son 20 yılın en büyük orman yangını yaşanıyor. 2023-08-29T12:35+0300 true PT1S

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video, yunanistan, evros, orman yangını, dedeağaç, видео