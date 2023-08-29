https://sputniknews.com.tr/20230829/yunanistanin-evros-bolgesinde-son-20-yilin-en-buyuk-orman-yangini-yasaniyor-1075015019.html
Yunanistan'ın Evros bölgesinde son 20 yılın en büyük orman yangını yaşanıyor
Yunanistan'ın Evros bölgesinde son 20 yılın en büyük orman yangını yaşanıyor
Yüzlerce iftaiyeci, Evros bölgesinde 10 gündür devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T12:35+0300
2023-08-29T12:35+0300
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yunanistan
evros
orman yangını
dedeağaç
dünya
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Dedeağaç kenti yakınlarında başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle alevlerin hızla yayılmasına neden oldu.Arnavutluk ve Slovakya'dan gelen itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Yetkililer, yangının 77 bin hektardan büyük alanı sardığını belirtti. Evros bölgesindeki orman yangınlarında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Yunanistan’ın Evros bölgesinde son 20 yılın en büyük orman yangını yaşanıyor.
Yunanistan’ın Evros bölgesinde son 20 yılın en büyük orman yangını yaşanıyor.
2023-08-29T12:35+0300
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, yunanistan, evros, orman yangını, dedeağaç, видео
video, yunanistan, evros, orman yangını, dedeağaç, видео
Yunanistan'ın Evros bölgesinde son 20 yılın en büyük orman yangını yaşanıyor
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Yüzlerce iftaiyeci, Evros bölgesinde 10 gündür devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Dedeağaç kenti yakınlarında başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle alevlerin hızla yayılmasına neden oldu.
Arnavutluk ve Slovakya'dan gelen itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Yetkililer, yangının 77 bin hektardan büyük alanı sardığını belirtti.
Evros bölgesindeki orman yangınlarında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.