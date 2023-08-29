https://sputniknews.com.tr/20230829/yerli-sistemlerle-donatilan-rus-yolcu-ucagi-sj-100den-ilk-test-ucusu-1075019332.html

Yerli sistemlerle donatılan Rus yolcu uçağı SJ-100'den ilk test uçuşu

Yerli sistemlerle donatılan Rus yolcu uçağı SJ-100'den ilk test uçuşu

Rusya Savunma ve Ticaret Bakanlığı, ithal ikameli sistemlerle donatılan Rus yolcu uçağı SJ-100'ün prototipinin ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığını... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T14:21+0300

2023-08-29T14:21+0300

2023-08-29T14:21+0300

dünya

dmitriy peskov

batı

yaptırım

yerli üretim

savunma

ticaret

rusya

yolcu uçağı

ambargo

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Batı'nın birçok alandaki yaptırımlarına yerli üretim yelpazesini ve kendi kaynaklarını geliştirerek yanıt veren Rusya, havacılık alanında da önemli bir adım attı. Savunma ve Ticaret Bakanlığı, Komsomolsk-na-Amur kentinde gerçekleştirilen test uçuşu sırasında SJ-100'deki tüm yerli sistemlerin stabil şekilde çalıştığının teyit edildiğini belirtti.SJ-100'de bulunan yaklaşık 40 yabancı yapım sistem ve parçanın Rus muadilleriyle değiştirildiğinin altını çizen bakanlık, test sürecinin hızlandırılması için ilk prototipte Fransız-Rus SaM motorunun kullanıldığını, ikinci prototipin Rus yapımı PD-8 motorlarına sahip olacağını vurguladı.Bakanlığın açıklamasına göre kısa menzilli yolcu uçağı SJ-100, ilk test uçuşunda 54 dakika havada kaldı, 3 bin metre irtifaya ve 343 km/s hıza ulaştı. SJ-100 yolcu uçağı, Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec'in Komsomolsk-na-Amur'daki Yakovlev fabrikasında üretiliyor.Peskov: Büyük bir başarıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, SJ-100'ün ilk test uçuşunu büyük bir başarı olarak niteledi. "Bu büyük bir başarı, zira yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bu aracın yeni parça ve aksamlarının üretimi çok kısa bir sürede gerçekleştiriliyor. Bunun gerçekten rekor niteliğindeki kısa bir sürede gerçekleşmesi önemli" diyen Peskov, Rus havacılık sektörü çalışanlarını tebrik etti.

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