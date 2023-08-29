https://sputniknews.com.tr/20230829/ukrayna-ordusu-rusyada-bir-koyu-bombaladi-bir-cocuk-oldu-1075026941.html

Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı: Bir çocuk öldü

Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı: Bir çocuk öldü

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki Klimovo kasabasına Ukrayna ordusunun roket saldırısında aralarında bir çocuk birkaç kişinin... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T19:53+0300

2023-08-29T19:53+0300

2023-08-29T20:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

bomba

insansız hava aracı (iha)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069489124_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_21a69138e7aacf09826353480c67aa4e.jpg

Bryansk Valisi Bogomaz, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna ordusu, çok namlulu roketatarlardan Klimovo kasabasını vurdu. Ön bilgiye göre, maalesef ölüler var, üstelik aralarından biri çocuk” ifadesini kullandı.Beş vatandaşın da yaralandığını belirten Bogomaz, aralarında okul ve idari yapılar olmak üzere birkaç binada hasar meydana geldiğini kaydetti.Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalıştığı, yaralılara tıbbi yardımın sağlandığı bildirildi.‘Bir İHA vuruldu’Rusya Savunma Bakanlığı, “Bugün saat 16.00 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yeni terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma güçleri araçları, Ukrayna İHA’sı Bryansk Bölgesi üzerinde yok edildi” diye açıkladı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, ukrayna, bomba, insansız hava aracı (iha)