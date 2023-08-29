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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/ukrayna-ordusu-rusyada-bir-koyu-bombaladi-bir-cocuk-oldu-1075026941.html
Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı: Bir çocuk öldü
Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı: Bir çocuk öldü
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki Klimovo kasabasına Ukrayna ordusunun roket saldırısında aralarında bir çocuk birkaç kişinin... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T19:53+0300
2023-08-29T20:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
bomba
insansız hava aracı (iha)
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Bryansk Valisi Bogomaz, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna ordusu, çok namlulu roketatarlardan Klimovo kasabasını vurdu. Ön bilgiye göre, maalesef ölüler var, üstelik aralarından biri çocuk” ifadesini kullandı.Beş vatandaşın da yaralandığını belirten Bogomaz, aralarında okul ve idari yapılar olmak üzere birkaç binada hasar meydana geldiğini kaydetti.Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalıştığı, yaralılara tıbbi yardımın sağlandığı bildirildi.‘Bir İHA vuruldu’Rusya Savunma Bakanlığı, “Bugün saat 16.00 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yeni terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma güçleri araçları, Ukrayna İHA’sı Bryansk Bölgesi üzerinde yok edildi” diye açıkladı.
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ukrayna krizi, ukrayna, bomba, insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi, ukrayna, bomba, insansız hava aracı (iha)

Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı: Bir çocuk öldü

19:53 29.08.2023 (güncellendi: 20:00 29.08.2023)
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki Klimovo kasabasına Ukrayna ordusunun roket saldırısında aralarında bir çocuk birkaç kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Bryansk Valisi Bogomaz, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna ordusu, çok namlulu roketatarlardan Klimovo kasabasını vurdu. Ön bilgiye göre, maalesef ölüler var, üstelik aralarından biri çocuk” ifadesini kullandı.
Beş vatandaşın da yaralandığını belirten Bogomaz, aralarında okul ve idari yapılar olmak üzere birkaç binada hasar meydana geldiğini kaydetti.
Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalıştığı, yaralılara tıbbi yardımın sağlandığı bildirildi.

‘Bir İHA vuruldu’

Rusya Savunma Bakanlığı, “Bugün saat 16.00 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yeni terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma güçleri araçları, Ukrayna İHA’sı Bryansk Bölgesi üzerinde yok edildi” diye açıkladı.
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