https://sputniknews.com.tr/20230829/sikhote-alin-doga-koruma-alaninda-2-asya-kara-ayisi-gurese-tutustu-1075024386.html

Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda 2 Asya kara ayısı güreşe tutuştu

Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda 2 Asya kara ayısı güreşe tutuştu

İki Asya kara ayısı, Rusya'nın Primorskiy Krayı bölgesindeki Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda güreş yaptı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T17:53+0300

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kara ayısı

sikhote-alin doğa koruma alanı

sibirya

primorskiy

asya kara ayısı

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Nesli tükenmekte olan hayvanlara ev sahipliği yapan Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda güreş 2 Asya kara ayısının güreştiği anlar renkli görüntüler oluşturdu. Doğu koruma alanı personeli, bu tür güreşlerin, genç ayıların avlanma ve diğer yaşam becerileri için gerekli hareketleri yapmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, onları strese karşı koşullandırmaya ve sosyal bağlar kurmalarına yardımcı olduğunu açıkladı.Asya kara ayıları genellikle, Doğu Sibirya, Çin ve Japonya'da yaşamlarını sürdürüyor.

sikhote-alin doğa koruma alanı

primorskiy

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