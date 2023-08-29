https://sputniknews.com.tr/20230829/sikhote-alin-doga-koruma-alaninda-2-asya-kara-ayisi-gurese-tutustu-1075024386.html
Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda 2 Asya kara ayısı güreşe tutuştu
Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda 2 Asya kara ayısı güreşe tutuştu
İki Asya kara ayısı, Rusya'nın Primorskiy Krayı bölgesindeki Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda güreş yaptı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T17:53+0300
2023-08-29T17:53+0300
2023-08-29T17:53+0300
dünya
video
kara ayısı
sikhote-alin doğa koruma alanı
sibirya
primorskiy
asya kara ayısı
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Nesli tükenmekte olan hayvanlara ev sahipliği yapan Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda güreş 2 Asya kara ayısının güreştiği anlar renkli görüntüler oluşturdu. Doğu koruma alanı personeli, bu tür güreşlerin, genç ayıların avlanma ve diğer yaşam becerileri için gerekli hareketleri yapmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, onları strese karşı koşullandırmaya ve sosyal bağlar kurmalarına yardımcı olduğunu açıkladı.Asya kara ayıları genellikle, Doğu Sibirya, Çin ve Japonya'da yaşamlarını sürdürüyor.
sikhote-alin doğa koruma alanı
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ikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda 2 kara ayısı
ikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda 2 kara ayısı
2023-08-29T17:53+0300
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video, kara ayısı, sikhote-alin doğa koruma alanı, sibirya, primorskiy, asya kara ayısı, видео
video, kara ayısı, sikhote-alin doğa koruma alanı, sibirya, primorskiy, asya kara ayısı, видео
Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda 2 Asya kara ayısı güreşe tutuştu
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İki Asya kara ayısı, Rusya'nın Primorskiy Krayı bölgesindeki Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda güreş yaptı.
Nesli tükenmekte olan hayvanlara ev sahipliği yapan Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda güreş 2 Asya kara ayısının güreştiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.
Doğu koruma alanı personeli, bu tür güreşlerin, genç ayıların avlanma ve diğer yaşam becerileri için gerekli hareketleri yapmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, onları strese karşı koşullandırmaya ve sosyal bağlar kurmalarına yardımcı olduğunu açıkladı.
Asya kara ayıları genellikle, Doğu Sibirya, Çin ve Japonya'da yaşamlarını sürdürüyor.