Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230829/rusya-merkez-bankasi-dolari-tahtindan-indirdi-yuan-artik-en-ust-sirada-1075023328.html
Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada
Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada
Rusya Merkez Bankası, resmi internet sitesindeki döviz kurları tablosunda değişikliğe giderek Çin yuanına en üst sırada yer vermeye başladı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T16:48+0300
2023-08-29T16:55+0300
ekonomi
dünya
rusya
dolar
euro
rezerv
döviz rezervi
döviz kurları
döviz kuru
yuan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074101732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0414a489e0ffc700d9dab777b5809e35.jpg
Uluslararası ticarette doların payını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten ve birçok partner ülkeyle ulusal para birimleri üzerinden ticareti genişleten Rusya'da resmi kurumlar, dolara yönelik sembolik adımlar da atıyor.Rusya Merkez Bankası, resmi internet sitesindeki döviz kurları tablosunda geleneksel olarak en üst sırada yer alan doları 'tahtından indirdi.'Bankanın yeni düzenlemesinde Çin yuanı en üst sırada yer alırken dolar ve euro onun altında kaldı.Rusya Merkez Bankası'nın bu değişikliğinin geçen hafta ortak para birimi oluşturulması konusunun yoğun şekilde istişare edildiği ve üye ülkelerin tam mutabakat sağladığı BRICS Zirvesi'ni izlemesi dikkat çekti.BRICS grubu içinde özellikle Rusya ve Çin, dedolarizasyon sürecinin başat aktörleri konumunda. Rusya Merkez Bankası, geçen ay yayınladığı raporda, Çin'in para birimi yuanın dış ticaret işlemlerindeki payının artmaya, dolar ve euronun payının ise azalmaya devam ettiğini vurgulamıştı.Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın ihracat işlemlerinde yuanın payı nisana kıyasla yüzde 2 artarak yüzde 25 oldu, ithalatta ise yüzde 31'deki seviyesini korumuştu.Dolar ve euronun dış ticarette kan kaybetmeye devam ettiğini vurgulayan banka, haziran ayında bu iki para biriminin ihracat ve ithalattaki paylarının sırasıyla yüzde 33 ve 35'e kadar düştüğünün altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-merkez-bankasi-dis-ticarette-ruble-ve-yuanin-payi-artarken-dolar-ve-euronun-payi-azaliyor-1073392050.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074101732_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f24697bf0b7505590101c6e9c13d23eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünya, rusya, dolar, euro, rezerv, döviz rezervi, döviz kurları, döviz kuru, yuan, dedolarizasyon, ihracat, ithalat, ulusal para, ulusal para birimleri, çin
dünya, rusya, dolar, euro, rezerv, döviz rezervi, döviz kurları, döviz kuru, yuan, dedolarizasyon, ihracat, ithalat, ulusal para, ulusal para birimleri, çin

Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada

16:48 29.08.2023 (güncellendi: 16:55 29.08.2023)
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVYuan- Dolar
Yuan- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Abone olTelegram
Rusya Merkez Bankası, resmi internet sitesindeki döviz kurları tablosunda değişikliğe giderek Çin yuanına en üst sırada yer vermeye başladı.
Uluslararası ticarette doların payını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten ve birçok partner ülkeyle ulusal para birimleri üzerinden ticareti genişleten Rusya'da resmi kurumlar, dolara yönelik sembolik adımlar da atıyor.

Rusya Merkez Bankası, resmi internet sitesindeki döviz kurları tablosunda geleneksel olarak en üst sırada yer alan doları 'tahtından indirdi.'

Bankanın yeni düzenlemesinde Çin yuanı en üst sırada yer alırken dolar ve euro onun altında kaldı.

Rusya Merkez Bankası'nın bu değişikliğinin geçen hafta ortak para birimi oluşturulması konusunun yoğun şekilde istişare edildiği ve üye ülkelerin tam mutabakat sağladığı BRICS Zirvesi'ni izlemesi dikkat çekti.

BRICS grubu içinde özellikle Rusya ve Çin, dedolarizasyon sürecinin başat aktörleri konumunda. Rusya Merkez Bankası, geçen ay yayınladığı raporda, Çin'in para birimi yuanın dış ticaret işlemlerindeki payının artmaya, dolar ve euronun payının ise azalmaya devam ettiğini vurgulamıştı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın ihracat işlemlerinde yuanın payı nisana kıyasla yüzde 2 artarak yüzde 25 oldu, ithalatta ise yüzde 31'deki seviyesini korumuştu.

Dolar ve euronun dış ticarette kan kaybetmeye devam ettiğini vurgulayan banka, haziran ayında bu iki para biriminin ihracat ve ithalattaki paylarının sırasıyla yüzde 33 ve 35'e kadar düştüğünün altını çizmişti.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
EKONOMİ
Rusya Merkez Bankası: Dış ticarette ruble ve yuan'ın payı artarken dolar ve euro'nun payı azalıyor
10 Temmuz, 21:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала