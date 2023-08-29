https://sputniknews.com.tr/20230829/rusya-merkez-bankasi-dolari-tahtindan-indirdi-yuan-artik-en-ust-sirada-1075023328.html

Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada

Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada

Rusya Merkez Bankası, resmi internet sitesindeki döviz kurları tablosunda değişikliğe giderek Çin yuanına en üst sırada yer vermeye başladı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T16:48+0300

2023-08-29T16:48+0300

2023-08-29T16:55+0300

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Uluslararası ticarette doların payını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten ve birçok partner ülkeyle ulusal para birimleri üzerinden ticareti genişleten Rusya'da resmi kurumlar, dolara yönelik sembolik adımlar da atıyor.Rusya Merkez Bankası, resmi internet sitesindeki döviz kurları tablosunda geleneksel olarak en üst sırada yer alan doları 'tahtından indirdi.'Bankanın yeni düzenlemesinde Çin yuanı en üst sırada yer alırken dolar ve euro onun altında kaldı.Rusya Merkez Bankası'nın bu değişikliğinin geçen hafta ortak para birimi oluşturulması konusunun yoğun şekilde istişare edildiği ve üye ülkelerin tam mutabakat sağladığı BRICS Zirvesi'ni izlemesi dikkat çekti.BRICS grubu içinde özellikle Rusya ve Çin, dedolarizasyon sürecinin başat aktörleri konumunda. Rusya Merkez Bankası, geçen ay yayınladığı raporda, Çin'in para birimi yuanın dış ticaret işlemlerindeki payının artmaya, dolar ve euronun payının ise azalmaya devam ettiğini vurgulamıştı.Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın ihracat işlemlerinde yuanın payı nisana kıyasla yüzde 2 artarak yüzde 25 oldu, ithalatta ise yüzde 31'deki seviyesini korumuştu.Dolar ve euronun dış ticarette kan kaybetmeye devam ettiğini vurgulayan banka, haziran ayında bu iki para biriminin ihracat ve ithalattaki paylarının sırasıyla yüzde 33 ve 35'e kadar düştüğünün altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-merkez-bankasi-dis-ticarette-ruble-ve-yuanin-payi-artarken-dolar-ve-euronun-payi-azaliyor-1073392050.html

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