https://sputniknews.com.tr/20230829/rus-savas-ucagi-karadeniz-uzerinde-ukraynaya-ait-iki-iha-vuruldu-1075022076.html

Rus savaş uçağı Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait iki İHA'yı vurdu

Rus savaş uçağı Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait iki İHA'yı vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği belirtti. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T16:10+0300

2023-08-29T16:10+0300

2023-08-29T16:55+0300

ukrayna krizi

insansız hava aracı (iha)

rusya

rusya savunma bakanlığı

terör

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terör saldırısı

imha

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ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın ilk açıklamasında, “Saat 12.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislerine uçak tipi İHA’yla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. İnsansız hava aracı, Karadeniz sularında deniz havacılık uçağıyla imha edildi” ifadesine yer verildi.Daha sonra bakanlıktan ikinci açıklama geldi. Yeni açıklamada, bugün saat 13.00 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislerine uçak tipi İHA’yla terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellediği kaydedilirken İHA’nın önleme sırasında Karadeniz’e düştüğü kaydedildi.Rus ordusu neredeyse her gün Ukrayna’nın Kırım’daki tesislere saldırı veya keşif girişimlerinden haber veriyor. Dün de yarımadanın kuzeyinde ve batısında olmak üzere iki İHA vurulmuştu.

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insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, terör, terör örgütü, terör saldırısı, imha, ukrayna, ukrayna krizi