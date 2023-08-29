https://sputniknews.com.tr/20230829/ogretmenlerin-ikinci-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-1075031783.html

Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı: 25-28 Ağustos'ta başvurular yapılmıştı

Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı: 25-28 Ağustos'ta başvurular yapılmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T22:50+0300

2023-08-29T22:50+0300

2023-08-29T22:52+0300

türkiye

öğretmen

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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MEB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlıkça, 25-28 Ağustos tarihlerinde başvuruları alınan öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.İller arası mazerete bağlı olarak onaylı ön başvurusu bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, görev yerleri alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları dikkate alınarak valiliklerce belirlenen il/ilçe milli eğitim müdürlükleri emrine göre atandı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ataması gerçekleşen öğretmenlere hayırlı olsun dileğinde bulundu.Bakan Tekin, şunları kaydetti:

türkiye

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