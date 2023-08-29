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Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı: 25-28 Ağustos'ta başvurular yapılmıştı
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı: 25-28 Ağustos'ta başvurular yapılmıştı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T22:50+0300
2023-08-29T22:52+0300
türkiye
öğretmen
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
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MEB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlıkça, 25-28 Ağustos tarihlerinde başvuruları alınan öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.İller arası mazerete bağlı olarak onaylı ön başvurusu bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, görev yerleri alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları dikkate alınarak valiliklerce belirlenen il/ilçe milli eğitim müdürlükleri emrine göre atandı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ataması gerçekleşen öğretmenlere hayırlı olsun dileğinde bulundu.Bakan Tekin, şunları kaydetti:
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öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ikinci yer değiştirme sonuçlar ne zaman açıklanacak, son dakika öğretmen haberleri, öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları nerede açıklandı
öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ikinci yer değiştirme sonuçlar ne zaman açıklanacak, son dakika öğretmen haberleri, öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları nerede açıklandı

Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı: 25-28 Ağustos'ta başvurular yapılmıştı

22:50 29.08.2023 (güncellendi: 22:52 29.08.2023)
© AAMEB
MEB - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
MEB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlıkça, 25-28 Ağustos tarihlerinde başvuruları alınan öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.
İller arası mazerete bağlı olarak onaylı ön başvurusu bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, görev yerleri alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları dikkate alınarak valiliklerce belirlenen il/ilçe milli eğitim müdürlükleri emrine göre atandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ataması gerçekleşen öğretmenlere hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Bakan Tekin, şunları kaydetti:
"Sevgili meslektaşlarım, öğretmenler odası toplantılarımızın ana gündem maddelerinden birisi özellikle aile birliği mazereti nedeniyle yer değiştirme talepleri oldu. Bu konu bizim de çok hassas olduğumuz bir konu. İller arası mazerete bağlı yer değişikliği için geçerli bir mazereti olup atanamayan öğretmenlerimizi, görev yerleri alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları dikkate alınarak valiliklerce belirlenmek üzere il/ilçe milli eğitim müdürlükleri emrine atamış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun."
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