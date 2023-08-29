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https://sputniknews.com.tr/20230829/misirda-dalis-yapan-rus-turist-122-metre-derinlikteki-su-alti-magaralarinda-kayboldu-1075020895.html
Mısır'da dalış yapan Rus turist 122 metre derinlikteki su altı mağaralarında kayboldu
Mısır'da dalış yapan Rus turist 122 metre derinlikteki su altı mağaralarında kayboldu
10 günlük tatil için gittikleri Mısır'da Rus kadın, kocasıyla birlikte Kızıldeniz'de keşif için daldı, 4 çocuğu olan Kristina su altı mağaralarında kayboldu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T15:43+0300
2023-08-29T15:43+0300
yaşam
mısır
turist
rus
kayıp
mağara
kızıldeniz
tatil
öldü
kurtarma
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Rusya'nın St. Petersburg kentinden Mısır'a tatil için giden Kristina ve Yuri Osipova'nın deneyimli dalgıçlar olduğuna inanılsa da çiftin çok derine inmesi felakete yol açtı. Hurgada'nın güneyindeki Giftun Adası'na giden çift, Mercanlarla kaplı kayaların oluşturduğu mağaraların popüler olduğu bölgede dalış yaptı. Kristina ve Yuri'nin 'herhangi bir özel ekipman olmadan' daha derine inmeye karar verdiklerinde en son sınır olarak izin verilen 36.5 metre derinlikte bulunuyordu. Yuri bilincini kaybetmeye başladıktan sonra dalışını iptal etmeye karar verdi, ancak karısını bulamadı.Rusya Başkonsolosluğu diplomatı Alexey Zhilyaev olayla ilgili şunları söyledi: Yaşları 5 ile 24 arasında değişen dört çocuk annesi kayıp turisti bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Kurtarma ekipleri, şu ana kadar bir veri elde edilmemesinin ardından arama alanının genişletildiğini ancak Kristina'yı canlı bulma umudunun giderek azaldığını söyledi.'Dip akıntısına kapılmış olması halinde cesedini bulamayız'Kurtarma gemisi komutanı Mustafa Nabil de REN TV'ye yaptığı açıklamada, güçlü bir dip akıntısıyla sürüklenmiş olması halinde cesedinin bulunamayabileceğini söyledi. Komutan, "Yuri bilincini kaybetmeye başladığını söyledi, nitrojen narkozu dediğimiz şey, dalgıçların dalış sırasında sarhoş hissetmesine neden olur. Kayıp kişiyi arama çalışmalarımız devam ediyor, ayrıca bölgedeki tüm gemilere yüzeyde kayıp dalgıcın cesedini görenlerin emniyet güçleriyle irtibata geçmeleri konusunda bilgi verdik" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220703/misirda-kopek-baligi-saldirisinda-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1058263442.html
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mısır, turist, rus, kayıp, mağara, kızıldeniz, tatil, öldü, kurtarma, arama kurtarma, bilinç
mısır, turist, rus, kayıp, mağara, kızıldeniz, tatil, öldü, kurtarma, arama kurtarma, bilinç

Mısır'da dalış yapan Rus turist 122 metre derinlikteki su altı mağaralarında kayboldu

15:43 29.08.2023
© Fotoğraf : Victor de Valles Ibañez / AGORA imagesDünyanın En İyi Mavi Renkli Fotoğrafları Yarışması 2019
Dünyanın En İyi Mavi Renkli Fotoğrafları Yarışması 2019 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© Fotoğraf : Victor de Valles Ibañez / AGORA images
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10 günlük tatil için gittikleri Mısır'da Rus kadın, kocasıyla birlikte Kızıldeniz'de keşif için daldı, 4 çocuğu olan Kristina su altı mağaralarında kayboldu.
Rusya'nın St. Petersburg kentinden Mısır'a tatil için giden Kristina ve Yuri Osipova'nın deneyimli dalgıçlar olduğuna inanılsa da çiftin çok derine inmesi felakete yol açtı. Hurgada'nın güneyindeki Giftun Adası'na giden çift, Mercanlarla kaplı kayaların oluşturduğu mağaraların popüler olduğu bölgede dalış yaptı.
Kristina ve Yuri'nin 'herhangi bir özel ekipman olmadan' daha derine inmeye karar verdiklerinde en son sınır olarak izin verilen 36.5 metre derinlikte bulunuyordu. Yuri bilincini kaybetmeye başladıktan sonra dalışını iptal etmeye karar verdi, ancak karısını bulamadı.
Rusya Başkonsolosluğu diplomatı Alexey Zhilyaev olayla ilgili şunları söyledi:
"Yuri'nin yüzeye çıkışından sonra bilgisayar 122 metre derinlik gösterdi, yani bulundukları ve her ikisinin de bilincini kaybettiği derinlik buydu. Yuri su yüzüne çıkıp kendine geldiğinde karısı ortalıkta yoktu."
Yaşları 5 ile 24 arasında değişen dört çocuk annesi kayıp turisti bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Kurtarma ekipleri, şu ana kadar bir veri elde edilmemesinin ardından arama alanının genişletildiğini ancak Kristina'yı canlı bulma umudunun giderek azaldığını söyledi.

'Dip akıntısına kapılmış olması halinde cesedini bulamayız'

Kurtarma gemisi komutanı Mustafa Nabil de REN TV'ye yaptığı açıklamada, güçlü bir dip akıntısıyla sürüklenmiş olması halinde cesedinin bulunamayabileceğini söyledi. Komutan, "Yuri bilincini kaybetmeye başladığını söyledi, nitrojen narkozu dediğimiz şey, dalgıçların dalış sırasında sarhoş hissetmesine neden olur. Kayıp kişiyi arama çalışmalarımız devam ediyor, ayrıca bölgedeki tüm gemilere yüzeyde kayıp dalgıcın cesedini görenlerin emniyet güçleriyle irtibata geçmeleri konusunda bilgi verdik" dedi.
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