https://sputniknews.com.tr/20230829/mhpli-ilce-baskani-hayatini-kaybetti-1075018003.html

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

MHP Yavuzeli İlçe Başkanı Süleyman Taşçı, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Taşçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T13:31+0300

2023-08-29T13:31+0300

2023-08-29T13:31+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

kalp krizi

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Kalp krizi geçiren MHP Yavuzeli İlçe Başkanı Süleyman Taşçı, ilk müdahalesinin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman Taşçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Taşçı'nın cenazesi öğle namazını müteakiben Yavuzeli Büyükkarakuyu Mahallesi'nde defnedilecek.Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, “Dava arkadaşımız, Yavuzeli ilçe başkanımız Süleyman Taşçı geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230828/bahceliden-aksenerin-cagrisina-yanit-bizim-nazarimizda-ciddiye-alinacak-bir-tarafi-yoktur-1074998855.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), kalp krizi