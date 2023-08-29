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MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti
MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti
MHP Yavuzeli İlçe Başkanı Süleyman Taşçı, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Taşçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T13:31+0300
2023-08-29T13:31+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
kalp krizi
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Kalp krizi geçiren MHP Yavuzeli İlçe Başkanı Süleyman Taşçı, ilk müdahalesinin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman Taşçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Taşçı'nın cenazesi öğle namazını müteakiben Yavuzeli Büyükkarakuyu Mahallesi'nde defnedilecek.Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, “Dava arkadaşımız, Yavuzeli ilçe başkanımız Süleyman Taşçı geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin” ifadesini kullandı.
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), kalp krizi
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), kalp krizi

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

13:31 29.08.2023
© AAMHP bina
MHP bina - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA
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MHP Yavuzeli İlçe Başkanı Süleyman Taşçı, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Taşçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizi geçiren MHP Yavuzeli İlçe Başkanı Süleyman Taşçı, ilk müdahalesinin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Süleyman Taşçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Taşçı'nın cenazesi öğle namazını müteakiben Yavuzeli Büyükkarakuyu Mahallesi'nde defnedilecek.
Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, “Dava arkadaşımız, Yavuzeli ilçe başkanımız Süleyman Taşçı geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin” ifadesini kullandı.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
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