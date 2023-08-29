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https://sputniknews.com.tr/20230829/mhp-lideri-devlet-bahceli-gures-agasi-olacak-1075015283.html
MHP Lideri Devlet Bahçeli güreş ağası olacak
MHP Lideri Devlet Bahçeli güreş ağası olacak
Adana’nın merkez ilçesi Karaisalı’ya bağlı Kızıldağ Yaylası’nda düzenlenen 538. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona ererken, gelecek yılın güreş... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T12:16+0300
2023-08-29T12:16+0300
yaşam
devlet bahçeli
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güreş
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Karaisalı’ya bağlı bin 650 rakımlı Kızıldağ Yaylası’nda bu yıl 538.’si düzenlenen Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nde 50’si başpehlivan olmak üzere, 700 güreşçi er meydanında şampiyon olmak için kol bağladı. Başpehlivanlık finalinde Enes Bandırma’yı yenerek şampiyon olan Ali Bönceoğlu, 20 bin TL’nin de sahibi oldu.Güreş ağalığı seçimlerinde ise MHP Lideri Devlet Bahçeli gelecek yılın güreş ağası olarak ilan edildi.539. Kızıldağ Karakucak Güreşleri ağalık seçimlerinde konuşma yapan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, “Karaisalı Belediye Başkanımız Saadettin Aslan ile birlikte Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek, güreşlere davet ettik. Genel başkanımız güreşlere katılmayı çok arzu ettiğini ancak güreş tarihinin Malazgirt Zaferi’yle aynı tarihe denk geldiğinden dolayı maalesef aramızda olamayacağını bizlere bildirdi. Genel başkanımızı gelecek yıl güreşlerde aramızda görmeyi çok istiyoruz. Bu nedenle Saadettin başkanımızla ettiğimiz istişareler sonucu gelecek yıl düzenleyeceğimiz 539. Kızıldağ Karakucak Güreşleri tarihini Malazgirt Zaferi tarihine göre ayarlayacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendiyi de 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri ağası ilan ediyoruz. Genel başkanımıza güreş ağalığı hayırlı olsun” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/bahceli-alcaklarin-yanginin-imar-ranti-gayesiyle-cikarildigini-iddia-etmeleri-serefsiz-bir-buhtan-1074870290.html
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devlet bahçeli, mhp, güreş
devlet bahçeli, mhp, güreş

MHP Lideri Devlet Bahçeli güreş ağası olacak

12:16 29.08.2023
© İHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© İHA
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Adana’nın merkez ilçesi Karaisalı’ya bağlı Kızıldağ Yaylası’nda düzenlenen 538. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona ererken, gelecek yılın güreş ağasının Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olacağı bildirildi.
Karaisalı’ya bağlı bin 650 rakımlı Kızıldağ Yaylası’nda bu yıl 538.’si düzenlenen Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nde 50’si başpehlivan olmak üzere, 700 güreşçi er meydanında şampiyon olmak için kol bağladı. Başpehlivanlık finalinde Enes Bandırma’yı yenerek şampiyon olan Ali Bönceoğlu, 20 bin TL’nin de sahibi oldu.

Güreş ağalığı seçimlerinde ise MHP Lideri Devlet Bahçeli gelecek yılın güreş ağası olarak ilan edildi.

539. Kızıldağ Karakucak Güreşleri ağalık seçimlerinde konuşma yapan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, “Karaisalı Belediye Başkanımız Saadettin Aslan ile birlikte Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek, güreşlere davet ettik. Genel başkanımız güreşlere katılmayı çok arzu ettiğini ancak güreş tarihinin Malazgirt Zaferi’yle aynı tarihe denk geldiğinden dolayı maalesef aramızda olamayacağını bizlere bildirdi. Genel başkanımızı gelecek yıl güreşlerde aramızda görmeyi çok istiyoruz. Bu nedenle Saadettin başkanımızla ettiğimiz istişareler sonucu gelecek yıl düzenleyeceğimiz 539. Kızıldağ Karakucak Güreşleri tarihini Malazgirt Zaferi tarihine göre ayarlayacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendiyi de 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri ağası ilan ediyoruz. Genel başkanımıza güreş ağalığı hayırlı olsun” dedi.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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